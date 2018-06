Teilnehmer schnupperten Börsenluft

Anzeige

Osterburken.Börsenluft schnupperten die Teilnehmer des elfwöchigen „Planspiel Börse“ auch im Regionalmarkt Osterburken der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Die erfolgreichsten Gruppen wurden am Dienstagnachmittag in den Räumen der Osterburkener Hauptstelle der Sparkasse ausgezeichnet.

Regionaldirektor Ulrich Herrmann zitierte eingangs das Thomas Mann zugesprochene Bonmot „Lieber eine schlechte Aktie zum richtigen Zeitpunkt als eine gute Aktie zum falschen Zeitpunkt“ und ging auf die pädagogischen Hintergründe der Aktion ein: „Das ‚Planspiel Börse’ ist keine Anleitung zum Zocken, sondern soll jungen Menschen ein Gespür für solides Wirtschaften und Haushalten auch in Zeiten niedriger Zinssätze geben“, erklärte Herrmann, ehe er das überdurchschnittlich gute Abschneiden der Gruppen lobte, die mit einem fiktiven Startkapital von 50 000 Euro an den Start gingen.

Von zehn Teilnehmergruppen des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO), das sich heuer als einzige Schule des Baulands am „Planspiel Börse“ beteiligte, hatten sieben am Ende der Aktion ein positives Ergebnis und somit mehr als 50 000 Euro. Sie erhielten nun eine Auszeichnung in Form von Gutscheinen und dekorativen Urkunden.