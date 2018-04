Thomas Stark folgt auf Peter Schmitt

Anzeige

Die eifrigsten Übungsteilnehmer waren: Peter Schmitt (33 Übungen), Frank Höckmann (30) und Julian Morlock (29).

An folgenden Aus- und Fortbildungslehrgängen nahmen teil: Grundausbildung und Sprechfunker: Mario Seewald, Nico Seewald, Lucas Heilmann, André Essig und Mike Kollmer; Maschinist: Thomas Lenkl, Mathias Mieth und Robin Schmitt; Atemschutz: Fabian Gehrig, Mario Seewald, Nico Seewald, Jasmin Noe; Truppführer: Daniel Geiger, Simon Gehrig, Thomas Lenkl, Mathias Mieth und Jonas Gehrig; Weiterbildung Audi: Florian Heck, Jasmin Noe, Lucas Heilmann, Nadine Kämmerer, Thomas Schmitt, Kevin Volk und Marcel Geiger; Führungskräftefortbildung: Frank Höckmann, Michael Daniel, Markus Stang, Thomas Heilmann, Christian Gehrig und Peter Schmitt; Jugendgruppenleiter: Thomas Lenkl; Gruppenführerlehrgang: Florian Heck, Julian Morlock, Manuel Geiger, Marcel Geiger und Björn Kämmerer; Fachkundelehrgang: Sprechfunk Tobias Letzgus und Maschinist Thomas Stark; heiße Ausbildung: Simon Gehrig und Björn Kämmerer.

Das Leistungsabzeichen in Bronze legten zwölf, das Leistungsabzeichen Bayern 15 Floriansjünger ab. Schmitt bedankte sich für Wartung und Pflege der Ausrüstung bei Mario und Julian Morlock, Markus Stang, Tobias Letzgus und Michael Daniel; für die Presse- und Medienarbeit bei Björn Kämmerer, Julian Morlock und Christian Gehrig, darüber hinaus bei Christiane Heck-Daniel (Schriftführerin), Henrike Scherer (Kassenwart), Jürgen Walzenbach (Stadtverwaltung) und bei allen, die die Feuerwehr unterstützt haben.

Intensiv mit Kindern gearbeitet

Zwölf Kinder gehören der Jugendfeuerwehr an, informierte deren Leiterin Jasmin Noe. Die Altersstruktur wurde auf acht bis 17 Jahre festgelegt. Der Ausbildungsplan sei von der Betreuergruppe mit viel Engagement erstellt worden. Mit den Kindern sei intensiv gearbeitet worden. Es wurde erstmals ein Eltern-Info-Abend angeboten. Die Jugendleiterin dankte Frank Höckmann, der die vergangenen 20 Jahren die Jugendfeuerwehr erfolgreich geleitet habe.

Über die „Feuerwehr AG“ bei der Realschule unter der Leitung von Michael Daniel berichteten Leonie Niegel und Jonas Wohlfart. Die Schwerpunkte der Übungsstunden auf die Vorbereitung auf die „Jugendflamme“ seien feuerwehrtechnische Grundlagen und Erste-Hilfe-Leistungen gewesen. Die Schulfeuerwehr besteht seit sechs Jahren. Ein Teilnehmer werde in die Feuerwehr Osterburken aufgenommen.

Schatzmeisterin Henrike Scherer legte Einnahmen und Ausgaben offen. Helmut Schmitt und Klaus Jenninger bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Das Stadtoberhaupt bezeichnete die Feuerwehr als eine gute, intakte Gemeinschaft und hob den Zusammenhalt innerhalb der vier Abteilungswehren hervor. „Wir als Stadt sind dankbar für diese Feuerwehr.“ Galm ging auch auf den derzeitigen Stand in Sachen „Bau des neuen Feuerwehrhauses“ ein.

In die Wehr wurden neu aufgenommen: Fabio Grießer, Mike Kollmer, Mert Filiz, Fabian Gehrig und Tobias Schmitt. Befördert wurden zum Feuerwehrmann André Essig, Mario Seewald und Nico Seewald; zum Oberfeuerwehrmann Marcus Daniel und zum Löschmeister Florian Heck und Julian Morlock.

Bei den Wahlen wurden neben dem Kommandanten und dessen Stellvertretern die sieben Vertreter des Abteilungsausschusses und die Kassenprüfer Helmut Schmitt und Klaus Jenninger gewählt.

Engagement gewürdigt

Vom neu gewählten Abteilungskommandanten wurden Frank Höckmann (20 Jahre Leiter Jugendfeuerwehr), Gerhard Schmitt (seit 1993 stellvertretender Abteilungskommandant) Raimund Dörr (seit 1998 Abteilungskommandant) und Peter Schmitt (seit 1998 Abteilungskommandant) verabschiedet. Jürgen Galm erklärte: „Ich habe Peter Schmitt als ersten Mann der Feuerwehr jetzt zwölf Jahre erlebt. Er hat auch in schwierigen Situationen immer die Ruhe bewahrt und objektiv gehandelt“. Der stellvertretende Kreisbrandmeister, Thomas Link, bescheinigte der Feuerwehr einen hohen Ausbildungsstand. Peter Schmitt sei an der Entwicklung der Wehr maßgeblich beteiligt gewesen, so Link. jüh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.04.2018