Traditionelles Sommerkonzert

Osterburken.Das Ganztagsgymnasium veranstaltet am Mittwoch, 20. Juni, sein Sommerkonzert in der Aula der Schule. Die Instrumentalgruppen und zwei Chöre des GTO werden mit ihren Musiklehrern ein Programm präsentieren, das gemäß der musikalischen Vorlieben der meisten Jugendlichen überwiegend zeitgenössische Popmusik beinhaltet. Die Zuhörer dürfen sich auf die anspruchsvollen mehrstimmigen Darbietungen des Mittelstufenchors und den erfrischenden Gesang der Klasse 5c freuen. Nicht fehlen dürfen natürlich „Großes Blasorchester“ und „Big-Band“ sowie deren Nachswuchsensembles „Piccola Banda“ und „Kiddies Band“. Diese Instrumentalgruppen ergänzen sich in ihrem Repertoire und sind Teil eines aufbauenden musikpädagogischen Konzepts.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.