Treueabzeichen mit Brillant für Franz Grimm

Anzeige

Sabelhaus will Amt abgeben

Die Kassenunterlagen wurden von der kommissarischen Kassenführerin Katerina Theierl aufgearbeitet, die auch den Kassenbericht der Jahre 2015, 2016 und 2017 erstattete. Die Unterlagen wurden von Christa Heidl geprüft. Alle Einnahmen- und Ausgabenbelege waren bestens aufgelistet. Beanstandungen ergaben sich nicht, die Entlastung erfolgte einstimmig.

Wie der Vorsitzende Werner Sabelhaus sagte, werde in der Generalversammlung im kommenden Jahr ein neuer Vorstand gewählt. Dabei wolle er sein Amt nach 21 Jahren abgeben und in jüngere Hände legen.

70 lange Jahre im Ortsverband

Sabelhaus ehrte dann eine große Anzahl von langjährigen Mitgliedern, wobei nicht alle an der Versammlung teilnehmen konnten, teils auch krankheitsbedingt. Mit dem großen goldenen Treueabzeichen mit Brillant wurde Franz Grimm (Osterburken) geehrt, der dem VdK-Ortsverband am 1. März 1948 beigetreten ist und diesem zwischenzeitlich bereits 70 Jahre angehört.

Mit dem goldenen Treueabzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Peter Wohlfart (Osterburken) ausgezeichnet. Das goldene Treueabzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft erhielt Ernst Müllner (Osterburken).

Mit dem silbernen Treueabzeichen für ihre zehnjährige Mitgliedschaft wurden Linus Eberhard, Matthias Gehrig, (beide Osterburken), Detlef Grimberg (Seckach), Dagmar Handmann, Ludwig Hofmann, Mechthild Hofmann, Elisabeth Karle, Holger Karollus, Kerstin Link, Siegfried Link, Angela Neuber , Klaus Schad (alle Osterburken), Bernhard Scheitler und Regina Scheitler (beide Adelsheim), Karin Schulz sowie Manfred Schulz (beide Osterburken) mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent geehrt.

Auch 2018 wieder viel vor

Vorsitzender Werner Sabelhaus gab den Mitgliedern außerdem die Jahrestermine 2018 bekannt. Am 16. Mai findet ab 13 Uhr eine Halbtagesfahrt nach Ochsenfurt mit Stadtrundgang und Einkehr statt.

Ein Vespernachmittag ab 15 Uhr ist am 18. Juli in der Gaststätte „Talmühle“ mit Informationen von Ergo geplant, außerdem ist eine Halbtagesfahrt am 17. Oktober nach Gundelsheim mit Besenbesuch vorgesehen.

Am 18. November erfolgt die Teilnahme am Volkstrauertag. Das Jahr wird am 5. Dezember ab 15 Uhr mit einem Adventstreff mit Kaffee im Gasthaus „Schwanen“ beschlossen.

Mit den beiden Liedern „Winter Ade“ und „Nun will der Lenz uns grüßen“ unter Gitarrenbegleitung von Dr. Claudia Assimus folgte die Überleitung zu deren Vortrag „Mit neuem Schwung in den Frühling mit naturheilkundlichen Heilansätzen, in dem sie eindrucksvoll über die Anwendung von Hausmitteln und Wärme informierte. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018