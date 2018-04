„Unbequeme Geschichte – Museen erinnern“

Anzeige

„Das fanden alle ganz gut“, so Dr. Scheuerbrandt. Und so beschloss das Gremium bei seiner Herbstsitzung tatsächlich, „dass wir ein Buch herausbringen“.

Im Gespräch habe man sofort losgelegt, erinnert sich der Vorsitzende, der mit den Referenten des Kolloquiums in Kontakt trat und sie um ihre Beiträge bat. Diese überarbeitete er in den zurückliegenden Wochen und Monaten – und versah die Zeilen mit Fotos, Skizzen und Zeichnungen.

„Mir ist wichtig, dass sich jeder finden kann – und auch Außenstehende sehen können, wie leistungsfähig unser Verband ist“, so Dr. Jörg Scheuerbrandt über die Publikation, in der neben den Berichten von acht Autoren auch Aussagen von Zeitzeugen zu finden sein werden.

„Das hat Spaß gemacht“

„Das hat Spaß gemacht“, vielleicht auch, weil ja schon jeder etwas „in petto“ hatte. Das jeweilige „Gerüst“ habe – dank des Kolloquiums – ja schon „gestanden“, so der Organisator, bei dem die Fäden zusammenlaufen, gegenüber den Fränkischen Nachrichten.

„Einleitende Worte“ für das Buch kommen von Thomas Naumann M.A., dem ehemaligen Leiter des Freilandmuseums in Gottersdorf. Er hat den Verband Odenwälder Museen und Sammlungen mehr als 30 Jahre umsichtig geleitet. Das Werk soll laut Dr. Scheuerbrandt eine „Hommage“ an ihn sein.

„Es ist mir wichtig, dass der Verband, der schon lange existiert, öffentlich sichtbar wird, denn: Da passieren tolle Sachen“, so Naumanns Nachfolger, dessen Ansporn es ist, an „Unbequeme Geschichte“ zu erinnern, gegenüber den Fränkischen Nachrichten.

Dieter Gräf befasst sich unter der Überschrift „Karl Hambrecht (1919-1946) aus Merchingen“ mit Zeitzeugnissen über ein Soldatenschicksal im Frühstücksmuseum des „Fördervereins Schlossausbau mit Heimatmuseum Merchingen e.V.“

Thomas Naumann widmet sich dem Thema „Kinderlandverschickungen im nationalsozialistischen Deutschland und ihre Folgen – anhand zweier Erinnerungen aus Gerolzahn und Walldürn“. Karl Heinz Nesers Thema lautet „Eine Postkarte erzählt. . . Spuren der Vergangenheit begegnen uns noch heute“ und erinnert an eine Postkarte mit der deutschen Anschrift „Waldürm Schulhaus Kreis Buchen Baden“, die in einem Museum in Krsko in Slowenien zu finden ist.

Jürgen Kowalewski stellt die Frage „Spurensuche Norwegen – Hamburg – Natzweiler – Neckarelz – Vaihingen: Gibt es eine Asbjörn-Halvorsen-Straße am Volkspark-Stadion Hamburg?“

Mit „Wagenschwend: Vier Tote am 24. Februar 1945“ überschrieben sind die Zeilen von Gerhard Schäfer.

Dr. Jörg Scheuerbrandt widmet sich dem Thema „Ostern 1945 – Kriegsende in Osterburken: Der Vormarsch der Amerikaner und der KZ-Evakuierungszug“.

Kreisarchivar Alexander Rantasas Zeilen für die Publikation befassen sich mit dem Thema „’Unbequeme Geschichte’ und Archive – mit Beispielen aus dem Kreisarchiv Neckar-Odenwald-Kreis“.

Und Ralf Egenberger hat Wissenswertes über „Die ehemalige ’Colonie Tolnayshof’ bei Leibenstadt – Geschichte eines Hungerdorfes im badischen Hinderland“ zusammengetragen.

Zeitzeugenberichte

Von Anneliese Gräf stammen die Erinnerungen an Karl Hambrecht und Eva Lux in Merchingen. Leo Richard Johmann erinnert sich „an die Ereignisse 1944/45 in Diedesheim und Neckarelz“ – und das laut Dr. Scheuerbrandt „mit verschiedenen Zeitebenen und der Befragung von Kameraden und Kumpels“.

Wie es nun weiter geht? Nach der Endredaktion geht das Buch in Produktion und wird in den kommenden Wochen gedruckt.

Wenn alles klappt, könnten alle an dem Thema Interessierten ihr Buch (Erstauflage: 800 Exemplare) vor den Sommerferien in Händen halten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018