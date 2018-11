Unblutiger Untergang der Monarchien nach über 700 Jahren

Osterburken.Zahlreiche Zuhörer verfolgten anlässlich des 100. Jahrestags des Endes der Monarchie in Deutschland auf Einladung des Historischen Vereins Bauland im Römermuseum in Osterburken einen Vortrag von Studienrat Christian Göckel zum Thema „Quo vaditis, duces? Der Zusammenbruch der Monarchie in Deutschland“.

Kritische Bewertung

An Beispielen von Ereignissen in den deutschen Bundesstaaten und einer kritischen Bewertung der Ereignisse im Gesamtreich umriss Christian Göckel die Ursachen für den sehr schnellen und überraschend unblutigen Untergang der Monarchien in Deutschland, Baden und Württemberg. In nur drei Tagen wurden diese restlos hinweggefegt, nachdem sie zuvor über 700 Jahre ununterbrochen regiert hatten.

Bemerkenswerterweise hat aber bis 2012 nur der Untergang des preußischen Hohenzollernhauses ein breites Interesse in der Forschung und der Öffentlichkeit erzeugt. Der Untergang der 27 weiteren Dynastien spielte hingegen nur auf regionaler Ebene eine Rolle. Bei nüchterner Betrachtung der Gesamtlage war der Untergang keine Überraschung. Bereits vor 1914 waren deutliche Zeichen einer gesellschaftlichen Demokratisierung zu sehen. Sie standen im Zusammenhang mit den Zwängen zur Zentralisierung der Reichsverwaltung und -gesetzgebung infolge des 1871 entstandenen Kaiserreichs.

Auch die zunehmende Industrialisierung spielte dabei eine bedeutende Rolle. Gerade die kleinen Fürstendynastien gerieten zunehmend in eine aussichtslose Lage: Mit Kaiser Wilhelm II. überstrahlte sie ein besonders geltungssüchtiges Exemplar, welches sie von ihrer eigentlich vorgesehenen Rolle als Mitverwalter des Reiches zu weitgehenden Statisten degradierte. Auch erhielt die Reichsregierung einen zunehmenden Einfluss auf bisherige Politikfelder der Fürsten. Daneben beschleunigte sich der Ausbau des zunehmend autonomen und professionellen Verwaltungs- und Beamtenapparats, der die Fürsten als Zentralinstanz praktisch überflüssig machte. Dazu kamen mehrere politisch kostspielige Skandale aus einem (vermeintlichen) fürstlichen Repräsentations- und Geltungszwang. Diese unterminierten die Vorbildfunktion der Fürsten in der deutschen Öffentlichkeit enorm. Der Höhepunkt war die rechtlich höchst fragwürdige Thronbesteigung Königs Ludwig III. im Jahre 1913. Dieser kam auf den bayerischen Thron, obwohl der geistig umnachtete Throninhaber Otto noch bis 1916 lebte. Mit ihr wurde sogar das für die Fürsten zwingende Prinzip des Gottesgnadentums fiskalischen und dynastischen Interessen geopfert. Statt eines geordneten Rückzugs auf die Rolle als integrative Symbolfiguren ihrer Länder klammerten sich die deutschen Fürsten an ihre schwindende Macht und verpassten, anders als ihre nord- und westeuropäischen Kollegen, einen rechtzeitigen und damit würdigen Teilabgang.

Stattdessen flüchteten sie sich in eine militärische Scheinwelt. Bis 1912 hatten sie sich höchste militärische Ränge „zusammengehamstert“ und eine Erwartung nach militärischen Großleistungen erzeugt. Aber die Wirklichkeit sah anders aus: Die meisten Fürsten sahen die Front nicht mal aus der Ferne, stattdessen behinderten sie die Stäbe und besuchten die zahlreichen Lazarette. Darüber hinaus ergingen sie sich aus Selbstüberschätzung in fruchtlosen außenpolitischen Initiativen, verteilten ungerechtfertigte Orden und unterminierten die ohnehin seltenen Friedensbemühungen mit unrealistischen Annexionsforderungen zum Ausgleich ihres Bedeutungsverlusts.

Ihre weitgehende Tatenlosigkeit wirkte sich ab 1917 verheerend aus, als die Oberste Heeresleitung und der Reichstag den Kaiser und die Reichsregierung zunehmend in den Hintergrund drängten. Der sichtlich überforderte Kaiser Wilhelm II. konnte und wollte von der Macht, auch auf Betreiben der Hofclique seiner Frau, nicht lassen.

Zugleich stand wegen der zahlreichen Skandale vor 1914 keine Reservedynastie mehr bereit. Erschwerend kam hinzu, dass sich auch die nachfolgende Generation durch ihr realitätsfernes und empathieloses Auftreten nachhaltig diskreditiert hatte. Das Ende am 9. November war eine politische Implosion mit fatalen Folgen. Durch die letztlich überhastete Flucht Wilhelms II. ins Exil, war eine eigentlich von der SPD angedachte Fortsetzung der Monarchie unter parlamentarischer Verantwortung unmöglich geworden. Die Adelsherrschaft war zwar abgewirtschaftet, aber nicht die Monarchie als Einmannherrschaft als solche. Dazu kamen die trostlose Wirklichkeit der Weimarer Republik und die Sehnsucht vieler Menschen nach einer angeblich besseren alten Zeit der starken Kaiser, Könige und Fürsten.

Dieses emotionale Vakuum machte sich ab 1933 Adolf Hitler zu nutze. Erst das katastrophale Ende der Diktatur Hitlers nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg führte zu einem Bruch der Deutschen mit der Monarchie als solche, wenn auch in manchen Adelskreisen – trotz großzügiger Abfindungen durch die Weimarer Republik – noch heute deutliche Phantomschmerzen zu spüren sind. Zahlreiche Fragen und Diskussionsbeiträge im Anschluss bewiesen das hohe Interesse an diesem Thema auch nach dem Vergehen eines Jahrhunderts.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018