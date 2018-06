„Unsere Kunden wollen mit Namen angesprochen werden“

Anzeige

Daran teilgenommen hätten Vertreter zahlreicher Handwerksbetriebe aus der Region – darunter beispielsweise auch die Geschäftsführer von Friseurläden und Autohäusern. Bei denen sorge die Umsetzung der neuen Vorschriften ebenso wie bei ihr für hektische Betriebsamkeit, denn: Nicht nur im Kundenkontakt warten Herausforderungen.

Auch „intern“ gebe es viel zu tun. So holte Ellen Ilzhöfer gestern im Beisein der FN bei ihren Mitarbeitern die Einwilligung ein, dass sie auch in Zukunft die Dienstpläne offen aushängen darf.

Zwar sei alles „noch viel zu frisch“, um eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Dennoch erklärte Ilzhöfer: „Das Ganze ist eigentlich nicht durchsetzbar“.

Die Erklärung lieferte sie prompt mit: „Unsere Kunden wollen nämlich mit ihrem Namen angesprochen werden. Sie freuen sich, wenn man sie kennt – und weiß, was sie gerne mögen.“

Im Gespräch berichtete sie unter anderem auch von Gästen, die für die neuen Vorschriften „nur ein Lächeln“ übrig hätten – und die das Plakat an der Verkaufstheke daher zum Schmunzeln bringe.

Dort steht seit einigen Tages Folgendes geschrieben: „Achtung! In unserem Café sprechen wir Sie manchmal mit Ihrem Namen an. Gelegentlich merken wir uns auch, welche Torten und Kuchen Sie gerne essen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind – rufen Sie beim Betreten des Cafés laut: Ich bin nicht einverstanden! Wir werden dann künftig so tun, als würden wir Sie nicht kennen“.

