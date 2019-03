Unterricht hautnah miterlebt

Osterburken.Nach dem Informationstag für die Schüler der vierten Klassen und deren Eltern gab es weitere Möglichkeiten, das Ganztagsgymnasium hautnah zu erleben – zum Beispiel das Angebot eines Schnuppertages, das heißt der Besuch des GTO für einen ganzen Tag und damit die Chance, Ganztagsschule in gebundener Form zu erleben. Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Schulleiter Uwe Rossa und einem ersten Kennenlernen bzw. der Klärung des organisatorischen Rahmens besuchten die Viertklässler am Vormittag den Unterricht der 5. und 6. Klassen. Mit von der Partie war unter anderem auch die Schulsozialarbeiterin. Eine wichtige Rolle spielten auch Schüler des Sozialkompetenzteams, die mit den Viertklässlern einen Teil der Mittagspause verbrachten, um mit Hilfe von Kooperationsspielen einen Vorgeschmack auf das zu liefern, was in den 5. Klassen am GTO an teambildenden Aktionsformen geboten wird.

Während den Pausen und beim Mittagessen in der Mensa wurden die Viertklässler von Paten aus den Unterstufenklassen begleitet. Am Nachmittag standen nochmal zwei Stunden Unterricht oder die Teilnahme am traditionellen Unterstufenfasching am GTO auf dem Plan.

In einer Feedbackrunde wurde schließlich über die vielen Eindrücke gesprochen und noch offene Fragen geklärt.

