osterburken.Der SWR war zu Gast unter anderem im Römermuseum, auf dem Skulpturenradweg und in Hirschlanden. Das Ergebnis ist im „TV Tagestipp“ am Freitag, 23. März von 18.15 bis 18.45 Uhr im „Dritten“ zu sehen in „Fahr mal hin“. Die Sendung steht unter dem Motto „Drunter und drüber – Unterwegs im Bauland“. Dabei geht es auch um den Grünkern.

Auf einer Reise durchs Bauland gibt es aber noch mehr zu entdecken, stellen die Redakteure fest. Die Reihe lädt ein, Neues in der nahen Umgebung zu entdecken oder Altbekanntes neu zu sehen. Sie führt in Regionen und Städte von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, vom Saarland oder von Elsass und Lothringen, zeigt deren historische Schätze, Besonderheiten der Natur, aber auch Skurriles und Unerwartetes. Besondere Menschen werden vorgestellt und handfeste Tipps für Wochenendausflüge gegeben.