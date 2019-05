Unvergessliche Momente festgehalten

Osterburken.Unter dem Motto „Augenblicke erleben“ präsentiert die Hobby-Fotografin Heike Reißfelder aus Osterburken vom heutigen Montag an bis zum 31. Mai einen Ausschnitt ihrer faszinierenden Bilderwelt in der Sparkassen-Kundenhalle in Osterburken.

„Diese schönen Momente und unvergesslichen Eindrücke haben sich für mich einfach so zufällig und überraschend ergeben auf meinen weltweiten Reisen, beim Spaziergang, Radfahren und Wandern – eben draußen in der Natur“, so das kurze Resümee der Fotografin.

Einzigartige Aufnahmen

Regionaldirektor Ulrich Herrmann freute sich insbesondere darüber, dass diese einzigartigen Aufnahmen in der Kundenhalle gezeigt werden können und ist überzeugt, dass diese nicht alltägliche Ausstellung eine gute Resonanz erfahren wird.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.05.2019