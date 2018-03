Veranstaltungen verlangten einiges an Arbeit ab

Anzeige

Osterburken.Vieles wurde getan, und vieles wurde erreicht bei der BSW-Fotogruppe Osterburken im vergangenen Jahr. So wurden auch zwei Aktionen für die Öffentlichkeit angeboten. Während der Ferien wurde an einem Tag gebastelt und fotografiert. Am Folgetag traf man sich wieder, um lustige Porträts zu fotografieren und eine Bildershow der Fotos vom ersten Tag anzusehen. Gestaltet wurde die Aktion von den Mitgliedern Jutta Mutschler, Walter Kaub und Josef Ziegelhofer.

In einer zweiten Aktion wurden mit der „AG Fotoeulen“, Kindern des St. Martin Kindergarten, ebenfalls Porträts mit selbst ausgewählten Kostümen fotografiert. Um die Zeit zwischen den einzelnen Aufnahmen kurzweilig zu halten, unterhielten Ursula Ehrmann und Jutta Mutschler die Wartenden mit Spielen und Gesprächen. Hans Müller nahm sich der Kinder im Fotostudio an.

Präsentation erarbeitet

Immer wiederkehrend ist die Vereinsehrung der Stadt Osterburken, für die Fotogruppen-Mitglied Hans Müller stets die Präsentation erarbeitet, welche ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung ist. Tagelange Vorarbeit ist erforderlich, um die Bilder zusammenzutragen und in einer mit Musik unterlegten Präsentation zusammenzustellen.