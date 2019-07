„Verantwortung für die Entwicklung der Stadt“

Eine etwas andere Tages-ordnung als sonst üblich hatte die jüngste Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend im Bürgersaal des Rathauses in der Römerstadt.

Osterburken. Das bei den Kommunalwahlen am 26. Mai neu gewählte Gemeindeparlament traf sich zu seiner konstituierenden Sitzung. Die ausscheidenden Gemeinderäte wurden verabschiedet, die Neuen in ihr Amt eingeführt und verpflichtet. Zudem wurden die bestehenden Ausschüsse neu besetzt.

Gesamtzahl nicht verändert

Zu Beginn begrüßte Bürgermeister Jürgen Galm einige interessierte Zuhörer und betonte in seiner Ansprache, dass diese konstituierende Sitzung immer eine besondere sei. „Die neuen und wiedergewählten Mitglieder übernehmen mit ihrer heutigen Verpflichtung offiziell die Verantwortung für die weitere Entwicklung der Stadt“, so das Stadtoberhaupt. Für diese Aufgabe wünschte Galm Glück und Erfolg. Dieses Mal seien es mit Margarete Horb (CDU), Jochen Köpfle und Nils Baumann (beide FWV) drei Personen, die in ihre erste Wahlperiode starten, während 13 Kollegen schon in der letzten oder vorausgehenden Wahlperioden im Gremium vertreten waren. Die Gesamtzahl des Gemeinderates habe sich nach der jüngsten Wahl nicht verändert. Galm bedankte sich bei den Damen und Herren des Gemeinderates, dass sie sich erneut für die Stadt ein-bringen.

Den scheidenden Mitgliedern Mechthilde Hofmann, Christel Bauer und Jens Kromer dankte der Bür-germeister für ihr jahrelanges Engagement. In seiner Ansprache rief Galm einige Maßnahmen in Erinnerung, an deren Umsetzung die ausgeschiedenen Gremiumsmitglieder maßgeblich beteiligt waren. „Eine ganz wichtige Investition in die Zukunft der Stadt ist die vielfältige Bildungs- und Betreuungslandschaft, wo sich in den letzten Jahren einiges verändert hat“, betonte er.

So nannte der Bürgermeister die Einrichtung von Kleinkind- und altersgemischten Gruppen in den Kindergärten, die Einführung der Ganztagsgrundschule, die Anerkennung der Schule am Limes zur Gemeinschaftsschule, die richtig getroffene Entscheidung zum erfolgten Neubau der Realschule und zahlreiche weitere Maßnahmen.

Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei denjenigen Gemeinderäten, die dem Gremium weiter angehören für ihre ausgezeichnete Arbeit zum Wohle der Stadt.

Offiziell wurde Mechthilde Hofmann, die mit der Kommunalwahl 1999 in den Gemeinderat gewählt wurde, verabschiedet. Sie war eine anerkannte und geschätzte Rätin und hat sich von Anfang an nicht gescheut, ihre Meinung zu sagen. Der Bürgermeister überreichte ihr jeweils eine Ehrenurkunde der Stadt und des Gemeindetages sowie ein Abbild des Mithras Reliefs.

Verabschiedet wurde auch Gemeinderat Jens Kromer der im September 2016 für den ausgeschiedenen Johannes Geier in den Gemein-derat nachgefolgt war. Er hatte sich, wie Galm sagte, bei den Themen Schulen und Kinderbetreuung mit viel Kompetenz eingebracht, aber auch bei allen anderen Themen hatte er stets seine Meinung, durchaus mal abweichend von der Mehrheit des Gremiums, kundgetan, sagte Galm, und überreichte ihm einen kleinen Weihestein als Präsent.

Sowohl Jens Kromer wie auch Mechthild Hofmann dankte der Bürgermeister für die vorbildliche und pflichtbewusste Ausübung ihres ehrenamtlichen Mandats. Gemeinderätin Christel Bauer, die dem Gemeinderat viele Jahre angehörte, wäre ebenfalls verabschiedet worden, ließ sich aber für diese Sitzung entschuldigen. Mechthilde Hofmann verabschiedete sich mit persönlichen Worten von ihren Kollegen und dankte für die stets gute Zusammenarbeit. Ihre 20-jährige Tätigkeit als Gemeinderätin bezeichnete sie als sehr spannend und aufregend. Gemeinsam habe man viele gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht. Vor der Verpflichtung wies Galm die Mitglieder des Gemeinderates auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten hin, welche sie mit ihrer Wahl übernommen haben. Gemeinsam wurde die Verpflich-tungsformel gesprochen. Zum Abschluss gab es noch einen persönlichen Handschlag des Bürgermeisters sowie eine Ernennungsurkun-de.

Die Änderung der Hauptsatzung war weiterer Punkt und auch deshalb notwendig, da in der interfraktionellen Besprechung am 27. Juni, so Hauptamtsleiterin Elke Ander, festgelegt wurde, die beratenden und beschließenden Ausschüsse der Stadt nunmehr mit jetzt sechs Mitgliedern des Gemeinderates zu besetzen. Die Änderung der Hauptsatzung wurde einstimmig genehmigt.

Letzter Punkt war die Wahl der drei Stellvertreter, die den Bürgermeister vertreten.

Nach den von den Fraktionen erfolgten Vorschlägen wurde einstimmig Martin Brümmer, als erster, Thomas Zemmel als zweiter und Benjamin Köpfle als dritter Stellvertreter gewählt. Bürgermeister Jürgen Galm freute sich über den harmonischen Verlauf der Sitzung und teilte noch kurz mit, dass die nächste Gemeinderatssitzung am Montag, 22. Juli, stattfinden wird. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019