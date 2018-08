Verkehrszählung und Geschwindigkeitsmessungen

Anzeige

Bei den Anfragen der Ortschaftsräte wollte Michael Schwebler wissen, wann die Aufstellung der Geschwindigkeitsmessanlagen erfolgt, welche man bereits beschlossen habe. Laut Schwebler würden viele zu schnell durchs Ort fahren. Nachdem in Zimmern eine und in Bödigheim zwei Säulen stünden, wünschte er sich, dass in Schlierstadt mindestens zwei „Blitzer“ aufgestellt werden.

Der Ortsvorsteher teilte mit, das er sich erst nochmals über den Stand bezüglich der Anschaffung der Messstationen bei der Verwaltung erkundigen müsse. Bevor man an die Aufstellung von Blitzersäulen gehe, sollte man durch das Landratsamt eine Verkehrszählung durchführen lassen und mit Geschwindigkeitsmessungen beginnen.

Als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung informierte Ortschaftsrat Michael Schwebler über den Stand der Gespräche zwischen der Flurbereinigungsverwaltung und den Grundstückseigentümern zur Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen. Ferner teilte er mit, dass mit den Vermessungsarbeiten im ersten Teilabschnitt des Flurbereinigungsgebietes begonnen wurde.

Nachdem die Sanierungsarbeiten in der Mehrzweckhalle laufen, wurde seitens des Ortschaftsrates der Wunsch geäußert, dass man mehr in die Planungen eingebunden werde. Der Ortsvorsteher teilte mit, dass dem Ortschaftsrat alle bisherigen Unterlagen vorgestellt wurden. Die weitere Vorgehensweise werde man nach der Sommerpause erörtern.

Nach der Beantwortung einiger Fragen von Bürgern schloss Jürgen Breitinger die Sitzung. sab

