Verlässlichkeit in Krisenzeiten

Osterburken.Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) besuchte am Dienstag die Agrar-Niederlassung der ZG Raiffeisen in Osterburken. Vor Ort informierte sich der gelernte Forstwirt, der in Adelsheim zu Hause ist, unter anderem über den Stand der Ernte.

Wie schon beim „Zukunftsforum Genossenschaften“ im März in Stuttgart zeigte sich Peter Hauk begeistert vom Genossenschaftsmodell, wie es bei der ZG Raiffeisen gelebt wird: „Genossenschaften sind wichtige Partner für die Land- und Forstwirtschaft und sorgen für Berechenbarkeit in Krisenzeiten.“

Diese Aussage treffe ganz besonders im Erntejahr 2018 zu, das mit der anhaltenden Dürre und Trockenheit zu teilweise empfindlichen Ertragseinbußen für die Landwirtschaft geführt habe. So könnten Mitglieder der Genossenschaft ihre Ernte mit den exklusiven Vermarktungsmodellen der ZG Raiffeisen gegen witterungsbedingte Preisschwankungen auf den Getreidemärkten absichern.

Umso erfreuter zeigte sich Hauk, als Regionalleiter Christoph Kunz berichten konnte, dass die Erträge in der Region bisher deutlich besser seien als im Bundesdurchschnitt, auch wenn es hier teilweise erhebliche regionale Unterschiede gibt. Besonders gelitten hätten Raps, Roggen und Braugerste.

Mit rund 20 Prozent Ertragsverlusten beim Getreide seien die Landwirte im Landkreis aber bisher noch vergleichsweise gut weggekommen, die Prognose für die Maisernte ist noch unsicher. Erfreulich sei aber, dass die Qualitäten der Ware sehr gut ausgefallen sind, vor allem bei Weizen, Dinkel und Wintergerste, sagte Kunz.

Begleitet wurde der Minister vom Osterburkener Bürgermeister Jürgen Galm sowie von Tobias Münch von der Jungen Union Neckar-Odenwald. Mit Niederlassungsleiter Berthold Stauch und Regionalleiter Kunz führten besichtigten die Gäste neben der Getreide- und Maiserfassung auch die Mostobstannahmestelle, für die sich der Minister besonders interessierte, denn: Streuobstwiesen sind ein Thema, das dem Ministerium für Ländlichen Raum besonders am Herzen liegt.

Gezielt düngen

Die nächste Station war die Düngermischanlage, welche der Minister lobte. In Osterburken und an weiteren Standorten können sich Landwirte ihren Dünger auf Grundlage einer Bodenanalyse je nach Bedarf individuell mischen lassen. „Für die Landwirte ist es ein großer Vorteil, wenn gezielt die Nährstoffe zugekauft werden können, die im Betrieb fehlen“, meinte Hauk.

„Die Düngermischanlagen, wie sie von der ZG Raiffeisen betrieben werden, sind eine zukunftsorientierte Investition. Dies hat Vorteile für den Geldbeutel des Landwirts und vermeidet Nährstoffüberschüsse im Betrieb. Dies kommt auch der Umwelt und dem Wasserschutz zu Gute.“ Hintergrund ist die neue Düngeverordnung, die nach intensiver politischer Diskussion 2017 in Kraft getreten ist. Hauk sieht darin eine große Herausforderung sowohl für die landwirtschaftlichen Betriebe als auch für die Verwaltung.

Das Ministerium habe in der neuen Verordnung Erleichterungen vor allem bei den Aufzeichnungspflichten erreichen können. Derzeit kümmere sich eine Arbeitsgruppe darum, sachgerechte Lösungen für die Ausbringung von Wirtschaftsdünger zu finden. Wichtigstes Ziel der Verordnung bleibe es, das Grund- und Oberflächenwasser zu schützen

Glyphosat ein Thema

Ein weiteres kontroverses Thema war das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Das von Hauk geführte Ministerium begrüße grundsätzlich, dass die Zulassung für den Wirkstoff 2017 verlängert worden ist, da die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse der zuständigen Behörden den Verdacht auf Krebsrisiken nicht bestätigt hätten. Bei bestimmten Anwendungen in der Landwirtschaft sei Glyphosat nach wie vor unverzichtbar, etwa bei der Unkrautregulierung im Weinbau- und Obstbau oder bei der Mulch- und Direktsaat auf erosionsgefährdeten Flächen.

Der häufig noch zu verbreitete Einsatz in der Landwirtschaft sei jedoch nicht mehr tragbar, weshalb das Ministerium für eine deutliche Reduzierung im Sinne eines integrierten Pflanzenschutzes eintritt. Auch den Einsatz im Haus- und Kleingartenbereich lehnt das Ministerium ab.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018