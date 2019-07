Versorgung mit Bargeld sichergestellt

Schlierstadt.Im Beisein von Gästen und Kunden der Volksbank Franken eröffnete Bankdirektor Rainer Kehl den neuen Geldautomaten auf dem Parkplatz der Filiale in Schlierstadt. „Mit diesem Automaten stellen wir nach der Schließung der Filiale die Versorgung mit Bargeld sicher“, so Kehl, der dem langjährigen Filialleiter Albrecht Gramlich, der in den Ruhestand verabschiedet wurde, für seine Arbeit dankte. Zukünftig werden die Kunden in Schlierstadt vom Filialteam Adelsheim betreut. Bild: Volksbank

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.07.2019