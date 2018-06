Viel Fantasie, Humor und Improvisationskunst

Anzeige

Isa (Maxima Nothnagel, Klasse 8a), die Tänzerin mit Knieproblemen, bemerkt, dass sie mit ihrem Freund Greg (Colin Hofman, 8b) eigentlich gar nicht mehr reden kann. Sie geht, findet aber im Tanzkurs für die Teilnehmer des Festes eine neue motivierende Aufgabe. Ganz vorsichtig, aber sehr gefühlvoll spielten die jungen Schauspieler diese Tanzkursszene, in der sich auch Katja (Katharina Wolf, Klasse 9a) und Alexander, der eigentliche Gastgeber, (Felix Lansdorf, Klasse 7c) begegnen.

Katharina Wolf überzeugte in der Rolle der zögerlichen Cinderella, und Felix Lansdorf zeigte, wie der vom Vater dominierte Sohn zunehmend Selbstbewusstsein entwickelt. Edward, oder kurz Ed (Melvin Schaaf, Klasse 7b), ist zunächst „everybodys Darling“, erkennt aber für sich, dass in der Ruhe die Kraft liegt und Tanzen eigentlich doch Spaß macht.

Die Szenen der Rahmenhandlung wurden unterbrochen von poetischen Traumszenen und Bildcollagen, in denen Juli, die Künstlerin (Sarah Brixner, 9b), auch als Königin des Blau die Geister zu ordnen und zu bändigen sucht, die Dora zuvor in ihrem Traum heraufbeschworen hat. Mit einer Adaption des „Zauberlehrlings“ von Goethe wurde in dieser Szene zunächst das blaue Chaos heraufbeschworen, aber auch ein Weg zur kreativen Ordnung aufgezeigt.

Liz, die geniale Köchin (Emily Michel, Klasse 9c), hält die Veranstalter und Gäste des Festes an, ihre Sinne zu benutzen. Eine nette Idee war es, während dieser Szene auch die Zuschauer mit kleinen Köstlichkeiten zu bewirten.

Alle Vorbereitungen für das Fest werden noch einmal auf den Prüfstand gestellt, als ein Regisseur (Sophia Bender, Klasse 8d), ein Showmaster (Eric Walz, Klasse 9b) und ein Techniker (Edwin Rudi, Klasse 8b) hereinschneien und den Saal für ihre nächste Show beanspruchen.

Jetzt schlägt Frankas Stunde (Gina Reinmuth, Klasse 9c): Sie schafft es, das Fernsehteam zu überzeugen, dass genau dieses blaue Fest die geeignete Kulisse für eine komplett neue Showidee ist. „Ich hatte eine so blaue, tiefblaue Sehnsucht nach Veränderung“, bekennt der Showmaster am Ende.

Nach einem überwältigenden Applaus bedankte sich Björn Lesehr, der Leiter der Theater-AG, bei allen Helfern im Hintergrund: Gisela Schmidt und Jutta Heinel hatten ihm in der „heißen“ Probephase assistiert, Heinel soufflierte außerdem. Zur Dekoration trugen die Kreativ-AGs von Nadja Frey, Anika Fritscher und Alexandra Meixner bei.

Das Bühnenbild gestaltete F. Egenberger. Für die Technik zeichnete Dominik Pach verantwortlich, was vor allem den Akteuren ein extra Applaus wert war. Jörg Rüdinger, der Hausmeister der RSO, war geduldiger Ansprechpartner in allen technischen und organisatorischen Fragen.

Und der Verein der Freunde und Förderer der Realschule hatte die finanziellen Grundlagen für die Beschaffung vieler Materialien zu Verfügung gestellt.

Der Schulleiter der Realschule, Dr. Bruno Völker, dankte am Ende der Abendveranstaltung allen Beteiligten mit einem Blumengruß und hob noch einmal die Leistungen der Schauspieler und ihres Regisseurs hervor.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.06.2018