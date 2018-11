Viele Faktoren für Noten entscheidend

Osterburken.„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir“, lautet ein Satz, welcher vielen aktuellen und ehemaligen Schülern in den Ohren klingen dürfte. Vor allem, weil es den Königsweg für das Lernen nicht gibt, ist es dem Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) ein Anliegen, wertvolle Hinweise für das bessere Gelingen dieses lebenslangen Prozesses zu vermitteln. Damit die neuen Schüler des GTO die mit dem Lernen verbundenen Herausforderungen gut meistern und Problemen vorbeugen können, gestaltet Beratungslehrer Andreas Link im November für interessierte Eltern der fünften Klassen Elternabende, die unter dem Motto „Das Lernen lernen“ stehen.

Eingebettet sind diese Veranstaltungen in die Ziele des Schulleitbildes, welches von Eltern, Schülern und Lehrern in Gemeinschaftsarbeit im Sinne der Erziehungspartnerschaft entwickelt worden ist.

Praktische Übungen

Im ersten Teil des Abends informiert Link anhand praktischer Übungen über das Gedächtnis und die Wirksamkeit der Lernkanäle bei der Speicherung von Informationen im Langzeitgedächtnis. Intelligenz und Lerntechnik entscheiden nicht alleine über gute Noten. Auch verschiedene andere Faktoren müssen für den Schulerfolg berücksichtigt werden. Wichtig für den schulischen Erfolg ist, neben der Situation in der Klasse oder der Familie, auch die körperliche und seelische Befindlichkeit des Schülers. Der Bildungsplan 2016 wird dabei von Link in den Zusammenhang mit dem Schul-, Methoden- und Sozialcurriculum der Schule gestellt. Auf der Basis der sechs neuen Leitperspektiven zeigt er auf, inwiefern sich die heutige Lebens- und Arbeitswelt im neuen Bildungsplan wiederfinden.

Neues Schulfach

Anhand der Inhalte des neuen Schulfachs Lernmethoden Medienbildung (LMM) stellt Link im Fortgang die Inhalte des schulischen Methodentrainings, der Medienbildung und des Präventionsprogramms in der fünften Klasse vor. Im LMM-Unterricht findet auch eine Vernetzung mit anderen Fächern statt: Inhalte wie Textverarbeitung und Präsentationen werden nicht isoliert unterrichtet, sondern mit dem Stoff der jeweiligen Fächer vermittelt.

Lösungen für Probleme

Im zweiten Teil des Abends wird mit den Eltern an der Situation der Klassen gearbeitet. Hierbei erhält der Klassenlehrer konkrete Rückmeldungen darüber, wie die Kinder hinsichtlich ihrer Selbstorganisation und ihres Methodenlernens am GTO angekommen sind. Etwaige Probleme werden im Gespräch aufgearbeitet und daraus konkrete Aufträge an die Klassenteams erarbeitet.

