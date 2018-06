Viele positive Eindrücke in der Bundeshauptstadt gewonnen

Anzeige

Danach ging es zu Madame Tussaud, bei der man Gelegenheit hatte, sich mit den Berühmtheiten von Film, Sport, Politik ablichten zu lassen. Den Nachmittag hatten die Schüler zu ihrer freien Verfügung. Ausgestattet mit Gruppenfahrtickets erkundeten die Schüler in Kleingruppen Berlin. Nachdem alle pünktlich am Treffpunkt angekommen waren, fuhr man zur Bowlingbahn. Dort konnten sich alle noch einmal sportlich betätigen. Am Donnerstag konnten die Schüler ihr Wissen bei der Stadtrallye „History to go“ testen. Ziel war das Brandenburger Tor, dort fand die Auswertung statt. Alle hatten sich angestrengt und konnten aus ihrer „Wundertüte“ kleine Andenken mitnehmen. Der Abend endete mit dem Discoabend in der Discothek „Matrix“. Hier kamen noch einmal alle auf ihre Kosten. Am Freitag ging es wieder nach Adelsheim mit vielen positiven Eindrücken im Gepäck.

