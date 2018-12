Viele Projekte 2018 auf den Weg gebracht

In der Jahresabschluss-sitzung des Gemeinderates im weihnachtlich geschmückten Bürgersaal zog Bürgermeister Galm in seinem mit Bildern bereicherten Jahresrückblick eine positive Bilanz.

Osterburken. „Viele Projekte wurden im vergangenen Jahr umgesetzt“, erklärte Jürgen Galm in seinem Jahresrückblick. Einleitend gab der Bürgermeister einen Blick in die Statistik. Die Einwohnerzahl sank gegenüber dem Vorjahr von 6517 um 13 Einwohner auf nunmehr 6504, was einer leichten Minderung von 0,2 Prozent entspricht.

Eine erfreuliche Zunahme von rund zehn Prozent gab es bei den Geburten und zwar auf 65 (Vorjahr 60). Leider sind 96 Einwohner verstorben. (Vorjahr 92). Eheschließungen habe es 32 (Vorjahr 37) gegeben. Laut Baustatistik wurden im zu Ende gehenden Jahr 21 Wohnungen (Vorjahr zwölf) bezugsfertig. Bauanträge wurden insgesamt 68 (Vorjahr 73) bearbeitet.

Der Gemeinderat, so Galm, sei in diesem Jahr 14 Mal zusammen getreten und habe dabei 269 Tagesordnungspunkte behandelt. Der Schwerpunkt der durchggeführten Baumaßnahmen im zu Ende gehenden Jahr lag in Schlierstadt. Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Stürzwasen“, wo zehn Bauplätze für Bauwillige zur Verfügung stehen, sind abgeschlossen. In der Mehrzweckhalle Schlierstadt erfolgte die Erneuerung und Sanierung der Heizungs- und Sanitäranlagen. Die Wasserversorgung sowie eine punktuelle Kanalerneuerung erfolgte in der „Sonnhalde“ und der Rathausstraße.

Weitere Baumaßnahmen in Schlierstadt zählte das Stadtoberhaupt auf. Beim SV Osterburken wurden beide Trainingsplätze saniert. Im RIO wurde eine zweite Zufahrt an die L 1515 gebaut. Der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes zur geplanten Erweiterung des Regionalen Industrie-Parkes wurde gefasst.

Für die geplante Sanierung des GTO stellt das Land Baden-Württemberg sieben Millionen Euro zur Verfügung. Für energetische Maßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule erhält die Stadt eine Förderung des Bundes. Um dem gestiegenen Bedarf an Kindergartenplätzen gerecht zu werden, so Bürgermeister Galm, erfolgte beim Kindergarten St. Josef ein Anbau, wo jetzt zusätzlich 18 Kinder betreut werden können.

Auch beim Projekt „Gestaltung Alter Friedhof“ sei man in der Planung einen Schritt weitergekommen. Mit der Umsetzung soll im Frühjahr 2019 begonnen werden. Mit einer Dorfentwicklungsmaßnahme in Bofsheim will man den ortskern aufwerten.

Im Stadtteil Hemsbach wurde im Bereich der Mauritius-Kirche ein Fa-milienplatz angelegt und ein Holzpavillon aufgestellt. Galm erinnerte auch an die durchgeführten Gleisbauarbeiten der DB-Netze AG zwischen Osterburken und Boxberg. Das Ärztehaus im Fachmarktzentrum wurde fertiggestellt, wie auch der Bau einer Wohnanlage in der Galgensteige. Vom Gemeinderat wurde im Frühjahr der Durchführung eines nichtoffenen Planungswettbewerbs für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zugestimmt. Nach Abgabe der Arbeiten am 1. Februar wird das Preisgericht am 15. Februar eine Entscheidung treffen. Wie der Bürgermeister weiter sagte, fanden in der Stadt zahlreiche Feste und Veranstaltungen statt. Ein großes Dankeschön sprach Galm den vielen ehrenamtlich Aktiven in der Stadt für ihr bemerkenswertes und nicht selbstverständliches Engagement aus. „Es sind diese Menschen, welche die Gemeinschaft voranbringen und sich aktiv und nachhaltig in das Gemeindeleben einbringen“, betonte Galm. Ein Wort des Dankes galt auch den Verantwortlichen in Industrie, Handel und Institutionen, den Schulen und Kirchen und den zahlreichen Mitarbeitern der Stadt. F

