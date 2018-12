Vieles gemeinsam abgewickelt und bewerkstelligt

Rosenberg.Bürgermeister Gerhard Baar leitete am Dienstagabend seine letzte Gemeinderatssitzung in seiner 20-jährigen Amtszeit. Am Ende blickte er auf das abgelaufene Jahr zurück, das für die Gemeinde gut verlaufen sei. In der März-Sitzung, in der der Haushalt beschlossen wurde, hatte Baar dem Gemeinderat überraschend mitgeteilt, dass er sein Amt als Bürgermeister in der Gemeinde zum Jahresende niederlegen möchte.

Im gleichen Monat, so Baar, wurde in der Sporthalle in Sindolsheim eine Einwohnerversammlung abgehalten, die sehr gut besucht war. Ebenfalls in Sindolsheim wurden an der Sportanlage im April auf Initiative von Ortsvorsteher Jürgen Fuchs – finanziell bezuschusst durch die „Fanta-Aktion“ – neue Spielgeräte durch die Mitarbeiter des Bauhofes aufgestellt. Der Förderverein „Heimat und Kultur“ Sindolsheim gab eine Spende dazu.

Die Bauarbeiten am Bahnübergang, die ebenfalls im April durchgeführt wurden, hätten die Bürger viele Nerven gekostet. Erfreut sei man gewesen, dass die Baugenehmigung für die geplante Kirchenkäserei in Sindolsheim erteilt wurde.

Begonnen wurde mit der Erschließung des Baugebietes „Adeldornring II“ in Sindolsheim. Der Gesangverein 1858 Rosenberg feierte im Bürgersaal des Rathauses sein 150-jähriges Bestehen. Im Mai folgte der Spatenstich des neuen Baugebietes. Die Firma Meisel begann mit dem Neubau ihrer großen Montagehalle. Für diese Baumaßnahme habe die Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, so Baar.

An der großen und vielbeachteten Demonstrationen wegen des geforderten Bahnhalts auch in Rosenberg und Hirschlanden – an der Strecke Osterburken-Lauda liegend – hätten überaus viele Bürger der beiden Ortsteile teilgenommen.

Weiterhin ging Bürgermeister Baar auf die im August stattgefundene Feuerwehrübung in Eubigheim ein. Nicht nur das Übungsszenario – ein Bahnunfall – war denkwürdig, die Übung habe auch zu Unstimmigkeiten und zu einem erforderlichen Dialog innerhalb der Feuer-wehren geführt.

An der Bürgermeisterkandidaten-Vorstellung im September in der Sporthalle Sindolsheim nahmen mehr als 500 Bürger aus der Gesamtgemeinde teil.

Die Wahl fand im Oktober statt. Ralph Matousek ging als Sieger hervor – und wird Nachfolger von Gerhard Baar. Dessen Dank galt Ulrike Kautzmann-Link für die hervorragende Organisation.

Baar wünschte sich, dass sich zur Kommunalwahl 2019 genügend qualifizierte und mitdenkende Menschen finden, die sich dieser wichtigen kommunalpolitischen Aufgabe stellen, denn auch der neue Bürgermeister brauche Unterstützung aus den Gremien, um seine Arbeit zum Wohle der Bürger verrichten zu können.

Noch im Oktober erfolgten die Abnahme der fertiggestellten Erschließungsmaßnahme „Adeldornring II“. Dort stehen jetzt ausreichend Bauplätze bereit.

Anfang November wurde eine neue Beleuchtung in der Sporthalle montiert. Ein besonderes Ereignis in diesem Monat war auch das 150-jährige Bestehen, das der Sängerbund Hirschlanden mit einem großen Festprogramm im Gemeinschaftshaus feierte.

Vor wenigen Tagen wurde der neue Bauhofschlepper mit einem Anschaffungspreis von 94 000 Euro geliefert, der beim Winterdienst eingesetzt werden kann.

Ein besonderes Lob hatte Baar bereits für seinen Nachfolger Ralph Matousek parat, denn gleich nach dessen Wahl war er stundenweise im Rathaus im Einsatz und in die Leitung der Amtsgeschäfte eingebunden, so dass sich Baar sicher ist, dass ein reibungsloser Übergang gewährleistet ist.

„Die Großbaustelle, der Ausbau der Ortsdurchfahrt, hat uns über das abgelaufene Jahr ebenfalls begleitet“, sagte Baar. Schließlich und endlich sei man auch den ersten Bauabschnitt der Erneuerung der Straßenbeleuchtung angegangen.

Über das Jahr habe man so wieder vieles abgewickelt und bewerkstelligt. Abschließend dankte Gerhard Baar dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten für ihr Engagement. Sein Dank galt darüber hinaus den Mitarbeitern der Verwaltung, des Bauhofes, im Wald und auch Pressevertreter Helmut Frodl, den Zeitungsredaktionen in Buchen – und der Bevölkerung für die Unterstützung in all den Jahren seiner Amtszeit.

Für seine Ausführungen gab es spontanen Beifall. Das letzte Wort dieses doch emotionalen Abschiedes sprach Gemeinderat Gerd Gräupl. Für die Zukunft wünschte er dem scheidenden Bürgermeister allzeit viel Gesundheit und eine große Portion Glück. F

