Anzeige

Osterburken.Die Badische Landesbühne zeigt die deutschsprachige Erstaufführung von Eric-Emmanuel Schmitts „Vierundzwanzig Stunden im Leben einer Frau“ in Osterburken. Die Vorstellung findet am Donnerstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr in der Baulandhalle statt.

Celia wird in einem Casino in Monte Carlo Zeugin des Suizids eines jungen Mannes. Sie fühlt sich in eine Situation von vor zwei Jahren versetzt; in die 24 Stunden, die ihr Leben veränderten, von denen sie in einem intimen Monolog berichtet.

Im selben Casino lernte sie, verwitwet und Mutter zweier erwachsener Söhne, den 18 Jahre jüngeren Matteo kennen und lieben. Matteo ist der Spielsucht verfallen und steckt nicht nur in finanziellen Schwierigkeiten. Celia glaubt, ihm helfen zu können.