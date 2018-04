Anzeige

Osterburken.Die Badische Landesbühne zeigt in Osterburken Eric-Emmanuel Schmitts „Vierundzwanzig Stunden im Leben einer Frau“. Die Inszenierung in der Regie von Wolf E. Rahlfs ist am Donnerstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr in der Baulandhalle zu sehen.

Die Protagonistin Celia lässt das Publikum an der leidenschaftlichsten Episode ihres Lebens teilhaben. Damals lernte sie, verwitwet und Mutter zweier erwachsener Söhne, im selben Casino den 18 Jahre jüngeren Matteo kennen und lieben.

Monolog für Cornelia Heilmann

Wolf E. Rahlfs inszeniert die deutschsprachige Erstaufführung von Schmitts Text an der Badischen Landesbühne als Monolog für die Schauspielerin Cornelia Heilmann. Ihm ist dabei wichtig, eine unvoreingenommene Haltung gegenüber den zu zeigenden Leidenschaften einzunehmen: „Hier soll menschliches Verhalten nicht bewertet oder verurteilt, sondern nachvollziehbar und sinnlich erlebbar gemacht werden.“ Stefan Zweig, dessen Novelle die Vorlage für Schmitts Bearbeitung war, stelle die Vorstellung, man müsse von den Schattenseiten der geistig-seelischen Existenz genesen, auf den Kopf. „Er bringt eine andere, aus meiner Sicht humanere Idee ins Spiel: Nicht unsere Leidenschaft ist ein Problem, sondern die düstere Vorstellung, man könnte ohne sie leben.“