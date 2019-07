Von klassisch bis modern alles vertreten

Osterburken.Bekannte und beliebte Melodien waren am Sonntag bei dem Vorspielnachmittag der Musikschule Heilig/Schmid in Osterburken zu hören.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene präsentierten den Zuhörern einen bunten Melodienstrauß aus verschiedenen Musikrichtungen.

Musikalisch begrüßt wurden die Gäste mit einer Instrumentalfassung des Songs „Ist da jemand“. Nach einer kurzen Begrüßung durch Musikschulleiterin Daniela Schmid präsentierten die Gitarristen und Klavierspieler bekannte Lieder wie „80 Millionen“ von Max Giesinger, „Zombie“ von der irischen Rockgruppe The Cranberries, „River Flows In You“ von Yiruma und einen Hitmix des Jungstars Vincent Weiss. Ebenfalls zu hören waren Volkslieder und Kinderlieder wie zum Beispiel „Sur le pont d’Avignon“ und andere.

Viele Solisten

Auch auf dem Keyboard ertönten Klänge wie zum Beispiel „Feel It Still“ von Portugal The Man oder dem Gospel „Rock My Soul“.

Doch auch klassische Melodien wie „Für Elise“ und „Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven durften natürlich nicht fehlen. Die Schüler musizierten zum Teil als Solisten, zum Teil aber auch im Duett.

So erklangen die Lieder „Photograph“ des britischen Singer-Songwriters Ed Sheeran und die Rockballade „Nothing Else Matters“ in einer Fassung für Gitarre und Klavier. „Viva La Vida“ der englischen Pop-Rockband Coldplay erklang auf der Gitarre und wurde begleitet.

Vor dem Finale des vielseitigen Programms bedankten sich Daniela Schmid und Simone Heilig bei allen Teilnehmern für die schönen Darbietungen.

Dann erklangen ein letztes Mal die Instrumente: Klavier-,Keyboard- und Gitarrenschüler spielten gemeinsam den Song „I Like To Move It“, der unter anderem durch den Film Madagascar bekanntwurde.

