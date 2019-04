Vorbildliches ehrenamtliches Engagement

Osterburken.Im Rahmen des Gruppensingens nahm Hubert Heffele, Vorsitzender der Sängergruppe I, die Ehrung dreier langjähriger Sänger vor. Mit Josef Stahl würdigte er einen Mann, den man als Urgestein des Chorgesangs in der Region bezeichnen kann und seit 40 Jahren verantwortliche Positionen in der Sängergruppe I begleitet. Als Dirigent habe Stahl seine Chöre geprägt, wie vermutlich kein zweiter in dieser Zeit.

Darüber hinaus sei Stahl der Initiator zur Gründung des vereinsübergreifenden Männerchors gewesen und habe diesen als Dirigent zu einem außergewöhnlichen Klangkörper geformt.

Aus den Reihen des Gesangvereins „Eintracht“ Merchingen würdigte Heffele anschließend mit Gisela Attinger eine Frau, die seit 30 Jahren in der Sängergruppe als Schatzmeisterin und Schriftführerin aktiv ist und ihre beiden Ämter mit großer Umsicht und Zuverlässigkeit ausübt. Zudem ist Attinger eine begeisterte Sängerin, die in den zurückliegenden Jahren bereit war, auch in ihrem Heimatverein Verantwortung zu übernehmen.

Die stellvertretende Gruppenvorsitzende Eva Reichert ehrte schließlich Volker Graseck, Mitglied des Vorstands der Sängergruppe I. Dass man als Dirigent nicht vor dem Chor, sondern stets mittendrin steht, beweise Graseck jede Woche. Seit 20 Jahren ist er als Vizedirigent in der Sängergruppe I tätig. Auch die Sängergruppe I sei auf ein breites ehrenamtliches Engagement angewiesen. Dafür steht Graseck im Vorstand ein.

Heffele und Reichert dankten den Geehrten für ihr großes Engagement und überreichten die jeweiligen Ehrenurkunden. „Ohne solche Vereinsmitglieder wäre ein funktionierendes Vereinsleben nicht möglich“, lobte der Vorsitzende. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019