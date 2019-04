Vorfreude auf das neue Gerätehaus ist groß

Osterburken.Mit großer Freude sehen die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Osterburken dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses entgegen. Die Bürger der Stadt können sich auf ihre Feuerwehr verlassen, so der einhellige Tenor bei der Jahreshauptversammlung am Samstag im Gasthof „Schwanen“. Dem neuen Abteilungskommandanten Thomas Stark wurde eine hervorragende Führung der Wehr attestiert.

Eine wesentliche Stütze der Abteilungswehr sind die Mitglieder der Abteilungswehren Schlierstadt, Bofsheim und Hemsbach, die bei einer Alarmierung mit ausrücken.

92 Einsätze

Die Abteilungswehr verzeichnete 92 Einsätze, eine Steigerung von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach der Begrüßung durch den Abteilungskommandanten blickte Thomas Stark auf das vergangene Jahr zurück, in dem der Schwerpunkt bei den technischen Hilfeleistungen und sonstigen Einsätzen gelegen habe. Die Wehr rückte zu zwei Großbränden aus. Bei den Hilfeleistungseinsätzen wurden zwei Personen gerettet, zwei Menschen konnten nur noch tot geborgen werden, so Stark. Weitere Einsätze: zwölf Klein- und Mittelbrände, 40 technische Hilfeleistungen, 26 sonstige Einsätze darunter sieben Sicherheitswachdienste, Verkehrsregelungen und Ehrengeleite und zwölf Fehlalarmierungen.

Insgesamt wurden 32 Gruppenübungen durchgeführt, darunter 18 praktische sowie acht Übungen speziell für die verschiedenen Gerätegruppen. Die Herbstabschlussübung wurde als Großübung, zusammen mit allen Abteilungen und dem DRK auf dem Reiterhof Wörner in Bofsheim abgehalten.

Der Übungsbesuch sei gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen, könne aber noch als gut bezeichnet werden.

Für besonders eifrige Übungsteilnahme dankte der Abteilungskommandant Julian Morlock (30 Übungen), Frank Höckmann/Markus Stang (26), Peter Schmitt/Thomas Stark (25), Stefan Schwab (24) und Thomas und Lucas Heilmann (23). Im Einsatz- und Übungsdienst seien zwei Kameraden verletzt worden, erklärte Stark. Die hohe Zahl von Lehrgangsbesuchen dokumentiere letztlich auch, dass die Kameraden bereit seien, sich für die Feuerwehr zu engagieren. Dann ging der Abteilungskommandant auf den personellen Aufwand für die Unterhaltung, Wartung und Pflege der Ausrüstung ein und dankte unter großem Applaus Mario und Julian Morlock, die nahezu 20 Jahre lang mit großem Engagement die Pflege und Wartung der Gerätschaften und Fahrzeuge übernommen haben. Die Gerätewartung haben nun Wolfgang Stang und Kevin Volk übernommen.

Überwachung der Atemschutzgerätepflege: Markus Stang; Wartung der Beleuchtungs- und Handsprechfunkgeräte: Tobias Letzgus; Verwaltung/Verteilung Meldeempfänger: Michael Daniel; Überwachung der Wartung und Prüfintervalle der Gasmessgeräte: Frank Höckmann; Pflege der Homepage und Medienarbeit: Christian Gehrig und Björn Kämmerer. Durch den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurden zahlreiche Sitzungen, Besichtigungen und Besprechungen mit Fachfirmen durchgeführt.

Schriftführerin Christiane Heck-Daniel informierte über vier Ausschusssitzungen, ein Grillfest und über den Besuch der Feuerwehrfeste in Hardheim, Buchen und Seckach.

Jugendsprecher Nelio Köhler und seine Stellvertreterin Laura Zizer informierten über Aktivitäten der Jugendwehr, der 13 Mädchen und Jungen angehören. Man habe mit Feuer Experimente gemacht, viel über Brände und wie man diese löschen kann gelernt. Die Atemschutzstrecke in Walldürn wurde inspiziert, die Feuerwehr in Tauberbischofsheim besucht und am „Dreiländertreffen“ teilgenommen. Über die seit sieben Jahre bestehende Schulfeuerwehr bei der Realschule, bestehend aus vier Jungen und drei Mädchen, berichtete Marc Ertl. Schwerpunkte der wöchentlichen Übungsstunden seien die Vorbereitung auf die „Jugendflamme, Stufe zwei“, feuerwehrtechnische Grundlagen und „Erste Hilfe“ gewesen.

Schatzmeisterin Henrike Scherer legte die Einnahmen und Ausgaben offen. Helmut Schmidt und Klaus Jenninger bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung der Wehrführung erfolgte einstimmig. Bürgermeister Galm dankte den Floriansjüngern für ihr Engagement, besonders Mario und Julian Morlock, und erklärte in seinem Grußwort unter anderem: „Wir werden ein schönes Feuerwehrgerätehaus bekommen.“

Nach den Neuaufnahmen in die Wehr wurden folgende Wehr-Mitglieder befördert: Zum Feuerwehrmann: Mert Filiz, Fabio Grießer, Tobias Schmitt und Ümit Yumurtaci; zum Oberfeuerwehrmann: Marius Heck und Jennifer Steinbach; zum Hauptfeuerwehrmann: Sven Essig, Christiane Heck-Daniel, Simon Heck, Daniel Müller, Dominik Nultsch, Jochen Rüttenauer, Kevin Volk und Hans-Jürgen Wachter.

Ehrungen

Raimund Dörr, Andreas Heck und Thomas Volk wurde für 40-jährige Zugehörigkeit geehrt.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ informierte Stark über das Maibaumfest, das Leistungsabzeichen und gab Termine von verschiedenen Übungen bekannt. Stadtkommandant Peter Schmitt übermittelte die Grüße der Feuerwehrabteilungen Schlierstadt, Bofsheim und Hemsbach. Die Einsätze seien mit großem Engagement durchgeführt und auf die Weiterbildung großen Wert gelegt worden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019