Osterburken.Noch unklar ist die Ursache eines Fahrzeugbrandes im Industriegebiet in Osterburken. In der Nacht zum Montag stand dort ein VW-Bus in Flammen. Gegen 3 Uhr hatte ein Zeitungsausträger über Notruf den Fahrzeugbrand gemeldet. Die Feuerwehr löschte den zum Wohnmobil umgebauten Bus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019