Walter Baumann seit 40 Jahren SPD-Mitglied

Merchingen.Bei der Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins Bauland ehrten die Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Heide Lochmann, und Ortsvereinsvorsitzender Michael Deuser das Gründungsmitglied Walter Baumann für 40-jährige Mitgliedschaft. „Es ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr, sich über so lange Zeit politisch zu engagieren und aktiv für die Weiterentwicklung des Gemeinwesens einzusetzen“, so Deuser. Auch Lochmann bedankte sich für den vorbildlichen Einsatz. Weitere Punkte der Versammlung in Merchingen waren die Organisation der Europa- und Kommunalwahlen und des Frühlingsfests in Hemsbach sowie die Beteiligung beim Ferienprogramm. Diskutiert wurde die Zukunft des GTO und die nötigen Schritte zum Erhalt der Trägerschaft des Landkreises. Bild: Klaus Vogel

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019