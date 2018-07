Wanderzeit im Limespark

Anzeige

Osterburken.Im Limespark ist am Sonntag, 5. August, Wanderzeit. Die etwa sechs Kilometer lange Wanderung startet am Römermuseum und führt zu mehreren Höhepunkten des Limesparks. Den Auftakt macht der imposante Kastellkomplex von Osterburken, anschließend geht es weiter zum eindrucksvollen Nachbau eines römischen Wachtturms mit Limesmauer am „Förstlein“. Im Kastell und auf der Galerie des Turms installierte Archaeoskope erlauben einen dreidimensionalen und (fast) fotorealistischen Blick in die Vergangenheit, zurück in die Zeit des 2. Jahrhundert n. Chr. Ein weiteres Ziel der Rundwanderung sind die konservierten Mauerreste des Wachtturms „Marienhöhe“.