Wartung führt zu Streckensperrung

Neckarelz/Osterburken.Die Deutsche Bahn AG führt vom 17. bis 25. Juni Wartungsarbeiten an der Strecke zwischen Mosbach-Neckarelz und Osterburken durch. Die Strecke wird dazu gesperrt und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Betroffen sind Züge in der Nacht zum 18. Juni ab etwa 23.30 Uhr in Fahrtrichtung Mosbach bzw. Osterburken, sowie der letzte Zug von Osterburken nach Neckarelz.

Am 23. Juni wird der erste Zug am Morgen zwischen Osterburken und Seckach durch einen Bus ersetzt, Abfahrt in Osterburken ist um 5.16 Uhr. In der Nacht am 25. Juni wird die letzte S-Bahn von Mannheim kommend zwischen Neckarelz und Mosbach durch einen Bus ersetzt, Ankunft in Mosbach ist um 1.37 Uhr. Vom 17. auf den 18. Juni werden auch die Stadtbahnfahrten (S41) nach 23.30 Uhr zwischen Bad-Friedrichshall Hbf und Mosbach durch Busse ersetzt.

