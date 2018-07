Wegkreuze und ihre religiösen Spuren

Anzeige

Früher regelmäßig zum Josefsbild

Im Distrikt „Barnholz“ an sich kreuzenden Wald- und Wanderwegen, befindet sich das „Josefsbild“. Diese Statue ist dem „Zimmermann mit dem großen Herzen“ gewidmet.

Der Heilige Josef gilt als mutiger und fürsorglicher Familienvater. Er ist Schutzpatron sozialer Einrichtungen und wird in besonderer Weise am „Josefstag“ verehrt. Durch das Wissen der zuhörenden Frauen wurde deutlich, dass in früheren Zeiten und in regelmäßigen Abständen Flurgänge zum „Josefsbild“ durchgeführt wurden.

Den Abschluss bildete ein gemütliches Beisammensein auf dem Gelände des Ganztagsgymnasiums. Hier wurden die begonnenen Gespräche, Fragen und Eindrücke weitergeführt. Die Frauen dankten der Frauengemeinschaft für die Organisation und Durchführung dieses besonderen Flurgangs.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.07.2018