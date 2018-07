Wehmut klingt beim Abschied mit

Anzeige

Dabei sollte man, so Dr. Völker, „die Streckenposten“, die Eltern und Geschwister sowie auch die Lehrer, am Tage des Erfolges nicht vergessen. Die jungen Menschen hätten das Rüstzeug erhalten, das sie befähige, sich neuen Herausforderungen zu stellen und auch Neues zu wagen. Dr. Völker wünschte abschließend auf dem weiteren Weg, ob Schule oder Berufsausbildung, alles Gute, Glück, Zufriedenheit und viel Erfolg.

Nach dem Liedbeitrag des Chores „Wild and free“, unter Leitung von Juliane Egolf und in Begleitung der Lehrerband, überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Martin Brümmer die Grüße des Schulträgers und gratulierte ebenfalls zur bestandenen Reifeprüfung. „Jahrelang haben Sie hart arbeiten müssen, um das gewünschte Ziel zu erreichen“, bescheinigte er den Absolventen. Auf ihrem weiteren Berufswegwünschte Brümmer alles Gute. Die Vorsitzende des Elternbeirates, Doreen Michel, beglückwünschte ebenfalls zur bestanden Prüfung und betonte, dass sie den Grundstein für ihr weiteres Leben legten. „Geht hinaus und festigt das Fundament und macht das Beste daraus“. sagte Michel.

Nach dem Liedbeitrag des Chores mit dem Titel „Lasst uns gehen“ folgte die Ansprache der Schülersprecherin Lena Huber. „Dieser Abschied von der Schule schmerzt“, sagte sie, wenn man sich auch schon lange darauf gefreut habe. Lange habe man dem Augenblick entgegengefiebert, das Abschlusszeugnis in der Hand halten zu dürfen und die RSO mit der mittleren Reife verlassen zu dürfen. Jetzt, wo der Moment gekommen ist, blicke man aber auch mit einem weinenden Auge auf die Schulzeit zurück.

Ein besonderer Höhepunkt in der Schulzeit sei der Umzug in dieses neue Schulgebäude gewesen. Man habe die herrlichen neuen Räume genossen. Jetzt, wo dieses Gebäude mit neuem Leben erfüllt sei, so die Schülersprecherin, müsse man es leider verlassen. , aber auch von wichtigen Menschen müsse man sich verabschieden, die in ihrem Schulleben eine wichtige Rolle spielten. Dank galt den Lehrern, den Rektoren, dem Hausmeister sowie den Mitarbeitern des Sekretariats für ihr stets offenes Ohr. Im Namen ihrer Mitschüler bedankte sie sich auch bei den Eltern für die stete Unterstützung. RSO stehe nicht nur für Realschule Osterburken sondern auch für „Respektvoll, Sozial und offen“. Alle diese Werte konnten die Schüler in den sechs Jahren erfahren, so Lena Huber.

Voller Stolz und großer Freude durften die 88 Schüler ihre Zeugnisse durch Rektor Dr. Völker, seinem Stellvertreter Tobias Majer, sowie den jeweiligen Klassenlehrern Charlotte Hamsea, Henryk Herwig und Dorothee Kaufmann in Empfang nehmen. Mit ihren Sambaklängen „Samba de Bahia“ des „Rhythm Sound Orchestra“ unter Leitung von Herrmann Stipp versetzte sie die Aula so richtig in Stimmung. Nach der Ausgabe der Klassen-, Fach- und Sonderpreise setzte der musikalische Beitrag „Feuerwerk“ der Stufenchores der Klasse 10 mit dem Lied „Feuerwerk“ das Programm fort. Zum Abschluss prasselte ein „Konfettiregen“ auf die Gäste nieder.

Realschulrektor Dr. Völker dankte in seinem Schlusswort allen Beteiligten, die zum Gelingen des Abends beitrugen, im besonderen der Chefkoordinatorin Juliane Egolf, Sekretärin Roswitha Stahl und Hausmeister Joerg Rüdinger für ihre hervorragend geleistete Arbeit bei der Vorbereitung. Die Feier fand mit dem Musikstück „Into the great wide open“, gespielt von der Lehrerband, ihren würdigen Abschluss. Beim anschließenden Stehempfang wurde der schulische Erfolg gemeinsam mit Lehrern, Eltern und Freunden noch kräftig gefeiert. F

