„Weitere Schritte zügig und transparent angehen“

Osterburken.Neben einer Nachbetrachtung der Gemeinderatssitzung standen die Vorbereitung der nächsten Sitzung sowie weitere aktuelle Themen im Mittelpunkt der Fraktionssitzung der Freien Wählervereinigung Osterburken (FWV).

Mit den Vergaben von größeren innerörtlichen Straßenbaumaßnahmen in Osterburken und Schlierstadt wurde dem vom Gemeinderat bereits in den Vorjahren gesetzten Schwerpunkt „Straßeninstandsetzungen“ Rechnung getragen. Nach wie vor bestehe hier ein großer Bedarf in allen Stadtteilen, den es sukzessive abzubauen gelte, wurde rückblickend in der Fraktionssitzung betont.

Nächstes Thema war der geplante Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Osterburken, bei dem es in der Gemeinderatssitzung ausschließlich um die Festlegung eines Verfahrens zum „Aussuchen“ eines Architekten ging. Nachdem der sehr aufwändige und mit vielen formalen Erfordernissen stark fremdbestimmte Architektenwettbewerb mehrheitlich beschlossen wurde, gilt es nach Ansicht der FWV-Fraktion umso mehr, die frühzeitige Einbindung der Feuerwehr und des Gemeinderats bereits bei der Bedarfsermittlung, wie auch später in der Bauphase, sicherzustellen.