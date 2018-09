Wer anpacken will, ist willkommen

Hemsbach.Wie in den Jahren 2014 und 2016 beteiligt sich Hemsbach wieder am Helfertag am heutigen 15. September. Geplant ist, mit etwa zehn bis 20 Helfern rund um den neu erstellten Familienplatz Restarbeiten zu erledigen. Wer Lust hat, mit anzupacken, ist willkommen.

Neben vielen guten Gesprächen, einem gemeinsamen Imbiss und jeder Menge Spaß beim gemeinsamen „Schaffen“ bleibt das gute Gefühl der Gemeinschaft. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am neu erstellten Familienplatz in Hemsbach. Gartenschere, Schaufel, Besen oder Schubkarren können mitgebracht werden. Die Ortschaftsverwaltung freut sich über jeden Helfer.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.09.2018