Werdegang in Form einer Zeitreise wiedergegeben

Osterburken.Langjährige Mitarbeiter der AZO-Gruppe wurden in Osterburken für ihr 40-, 25- oder Zehn-Jahr-Arbeitsjubiläum geehrt. Darüber hinaus wurden zahlreiche Mitarbeiter in den verdienten Ruhestand verabschiedet und die Auszubildenden und Studenten zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung ausgezeichnet.

Geschäftsführer Rainer Zimmermann erwähnte, dass es wohl die letzte Jubiläumsfeier in dieser Konstellation – mit den zwei eigenständigen Firmen AZO GmbH + Co. KG und AZO Controls GmbH – gewesen sei. Ab Januar 2019 werden die beiden Unternehmen in der AZO GmbH + Co.KG aufgehen.

Die Geschäftsleitung rechnet für 2018 mit dem gleichen Umsatz in der Gruppe wie im vergangenen Jahr. Die Ziele wurden für dieses Jahr erreicht und dem Auftragseingang für nächstes Jahr sieht man positiv entgegen, so Zimmermann weiter. Die Anzahl der Beschäftigten ist in etwa gleichgeblieben. AZO beschäftigt derzeit weltweit etwa 1030 Mitarbeiter, davon 752 in Osterburken.

In der Feierstunde ehrten Sabine und Rainer Zimmermann die Beschäftigten, indem sie den Werdegang der Jubilare und der Ruheständler in Form einer Zeitreise wiedergaben.

Im Anschluss richtete Bürgermeister Galm einige Grußworte an die Geehrten und bedankte sich bei AZO für die gute Zusammenarbeit und das engagierte Mitwirken des Unternehmens in Osterburken und der Region.

In den Ruhestand wurden Gerd Behringer, Imelda Brand, Leo Daitche, Gebhard Gramlich, Christian Komenda, Ingrid Reinmuth, Dieter Voth und Klaus Ziegler verabschiedet.

Für ihre langjährige Betriebstreue wurden geehrt:

40 Jahre: Herbert Blatz und Wolfgang Schmitt.

25 Jahre: Steffen Deißler, Thomas Hübl und Carsten Philipp.

10 Jahre: Anja Blum, Christian Böres, Josef Derk, Sergej Eberhardt, Tom Friedenberger, Thomas Fritzsche, Andreas Gebel, Andrea Granitzer, Maria Grigorjan, Alexander Gültig, Lars Halder, Christian Kaiser, Christian Keilbach, Miroslaw Kolodziej, Joachim Lindner, Matthias Mertens, Ralf Müller, Timo Müller, Rene Richter, Dirk Schiffmann, Michael Schöllig, Matteo Sebert, Michael Stahl, Steffen Throm und Martin Unger.

Rainer und Sabine Zimmermann sowie der Geschäftsführer von AZO Controls, Dieter Herzig, bedankten sich bei den Geehrten für ihre jahrelange Treue und Leistungsbereitschaft. Christian Gehrig und Lothar Beck schlossen sich im Namen des Betriebsrates an.

Besonders erfreulich war die Freisprechung der 18 Auszubildenden und Studenten, die CFO Martin Brümmer durchführte. 13 der ausgelernten Auszubildenden und Studenten werden weiterhin der AZO Gruppe erhalten bleiben und in verschiedenen Abteilungen ihre zukünftigen Tätigkeiten aufnehmen. Ihre Ausbildung beendet haben: Tobias Beil, Christopher Belz, Jessica Brenneis, Florian Burghardt, Fabian Christoph, Florian Deimel, Josua Fischer, Jonas Gehrig, Daniel Häffner, Robert Hottmann, Marcel Hübsch, Anna Husfeldt, Dustin Kirchhoff, Luca Löhr, Christof Mackert, Kevin Obst, Philipp Ohlhaut und Celine Schäfer.

Mit dem Märchen „Die Kröte“ von Hans Christian Andersen regte abschließend der Betriebsratsvorsitzende Christian Gehrig alle Anwesenden zum Nachdenken an, sich aus ihrem „sinnbildlichen Brunnen“ ans Tageslicht zu trauen und die spannende Welt, mit all ihren schnellen Veränderungen und den stetigen Wandel, zu erkunden

Zum Abschluss des offiziellen Teils dankte Rainer Zimmermann den Anwesenden für ihr Kommen und erwähnte nochmals, dass besonders die langjährigen Mitarbeiter das wichtigste Gut der Firma seien und sie mit ihrer Erfahrung und Kompetenz ein erfolgreiches Weiterkommen ermöglichen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018