„Werner Sabelhaus ist ein Glücksfall für die BBO“

Beim Förderverein „Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderungen“ ging eine Ära zu Ende: Geschäftsführer Werner Sabelhaus und Schriftführer Helmut Frodl schieden aus.

Osterburken. Damit scheiden beim Förderverein BBO zwei Vorstandsmitglieder aus, die sich um die Behindertenarbeit verdient gemacht haben. Die Neuwahlen brachten im Vorstand einen Generationswechsel.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Galm erstattete Geschäftsführer Werner Sabelhaus letztmals einen umfangreichen und detaillierten Tätigkeitsbericht über die Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr.

Sechs Kontakttreffen

Insgesamt sechs Kontakttreffen von Menschen mit Behinderungen und helfenden Nichtbehinderten gab es im Jahre 2018, eines davon bei Mitglied Helmut Maurer in Nassig, ein anderes in Großeicholzheim beim dortigen Weihnachtsmarkt. Ziele der Tagesfahrten waren das Frühlingsfest in Mosbach, die Landesgartenschau in Würzburg, die Stadt Amorbach und der Besenbesuch bei der Ranzengarde Osterburken.

Zwei Veranstaltungen der BBO wandten sich auch an die Öffentlichkeit, darunter die zwischenzeitlich 31. Prunksitzung der BBO und die Aufführung der Theatergruppe Hirschlanden.

Die 33. Freizeit der BBO mit zehn Menschen mit Behinderungen und 14 Betreuern im Osnabrücker Land war reich an Höhepunkten. Wie Sabelhaus weiter mitteilte, war die BBO mit einem Informationsstand auf dem Weihnachtsmarkt in Großeicholzheim vertreten. Mehr als 30 Menschen mit Behinderung wurden 2018 von einem insgesamt etwa 40-köpfigen Arbeitskreis engagiert betreut.

513 Fördermitglieder

Wie der Geschäftsführer weiter sagte, war die umfangreiche Behindertenarbeit nur dank des hoch motivierten und auf ehrenamtlicher Basis arbeitenden Betreuerteams der BBO und den Fördermitgliedern sowie vielfältiger finanzieller Unterstützung aus der Wirtschaft, von Vereinen und einzelner Personen möglich.

Holger Rüttenauer erstattete den Kassenbericht. Die Kassenrevisoren Christian Nunn und Florian Schmitt bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Leider, so Sabelhaus, müsse er erneut von einem weiteren Rückgang an Fördermitgliedern gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 513 berichten. Er stellte dann die umfangreichen Planungen für die Jahre 2019 und 2020 vor. Neben den monatlichen, neuerdings reduzierten Kontakttreffen sind wieder Tages- und Halbtagesfahrten zu verschiedenen Zielen geplant.

Eine Theateraufführung mit der Theatergruppe Hirschlanden wird am 12. Oktober in der Baulandhalle stattfinden. Halbtagesfahrten zur Kirchenkäserei nach Sindolsheim und ins Breuningerland nach Ludwigsburg sind geplant. Die 34. Freizeit der BBO wird in Cuxhaven-Berensch stattfinden.

Für das Jahr 2020 stehen bis jetzt die monatlichen Kontakttreffen und Halbtagsfahrten auf dem Programm. Zum 33. Mal wird die BBO-Prunksitzung stattfinden. Reiseziel der 35. BBO-Freizeit ist im kommenden Jahr Mary-Sol in Teneriffa.

Neuwahlen

Nach einem detaillierten Rückblick auf die seit 35 Jahren in Osterburken praktizierte Behindertenarbeit und die vielen durchgeführten Veranstaltungen folgten die Neuwahlen zum gesamten Vorstand des Fördervereins unter der Leitung von Werner Sabelhaus. Dabei gab es größere Veränderungen. Einstimmig wurde Bürgermeister Jürgen Galm als Vorsitzender gewählt, ebenso sein Stellvertreter, Bürgermeister Klaus Gramlich. Kassenwart bleibt Holger Rüttenauer.

Zum neuen Schriftführer des Vereins wurde Rene Grötzinger und zur neuen Geschäftsführerin des Fördervereins Svenja Schmitt gewählt. Beisitzer sind Christian Harlacher und Dr. Klaus Häußler. Das Amt der Kassenprüfer üben weiterhin Florian Schmitt und Christian Nunn aus. Webmaster des Vereins ist Helmut Maurer. Vorsitzender Jürgen Galm bedankte sich bei den Gewählten für die Übernahme eines Amtes. Er freue sich auf die zukünftige Arbeit in einem verjüngten und neuen Team. Sein besonderer Dank für die geleistete Arbeit galt den drei aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitgliedern. Helmut Maurer gehörte dem Vorstand drei Jahre als Beisitzer an und übt zudem auch weiter seine Tätigkeit als Webmaster aus. Seit der Gründung des Fördervereins im Jahr 1989 hatte Helmut Frodl das Amt des Schriftführers inne, begleitete stets die Arbeit des Fördervereins und berichtete über die Aktivitäten in der Öffentlichkeit.

Freizeiten als Markenzeichen

Werner Sabelhaus scheidet nach 35 Jahren als Geschäftsführer aus dem Verein aus. Er gehörte diesem seit der Gründung der BBO im Jahr 1984 an. Er habe, so Galm, immer im „Stillen“ gearbeitet und habe die Freizeiten zu einem Markenzeichen für die BBO gemacht. Mit ihm an vorderster Stelle sei der Verein in Osterburken stetig gewachsen und über die Region hinaus bekannt geworden.

Sabelhaus habe das soziale Leben in der Stadt mit verkörpert und sei ein „Glücksfall für die BBO“ und die Stadt gewesen. Seine Lebensleistung für die Behindertenarbeit bezeichnete Galm als herausragend. Mit einem persönlichen Dank überreichte Galm an alle drei ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder für ihre besonderen Leistungen ein Präsent. In seinem Schlusswort bedankte sich der Vorsitzende bei allen Fördermitgliedern und Spendern sowie bei allen Mitgliedern und Helfern, die sich stets für die Belange der BBO einsetzen und bei der Durchführung der vielen Veranstaltungen behilflich sind. Mit der „BBO-Hymne“ und dem Lied „Die Gedanken sind frei“, am Klavier begleitet von Irmgard Hesselbach, wurde die Versammlung beendet, der sich ein gemütliches Kontakttreffen anschloss. F

