Werner Schwab seit 50 Jahren dabei

Gruppensingen der Höhepunkt

Sie berichtete über die umfangreichen musikalischen und geselligen Veranstaltungen 2017. Höhepunkte der insgesamt 53 Aktivitäten waren das selbst ausgerichtete Gruppensingen sowie die gut aufgenommene Teilnahme am Festkonzert in Bofsheim.

Kassenwart Helmut Bachert verwies in seinem Bericht auf geordnete Verhältnisse, was von Kassenprüfer Herrmann Wörner, der zusammen mit Matthias Becker tätig gewesen war, auch belobigend bestätigt wurde. Die Stimmführer Inge Scheubert (Sopran), Cäcilie Köpfle (Alt), Josef Schmitt (Tenor) und Dietmar Gehrig (Bass) gaben Informationen zu ihren Stimmlagen bekannt.

Die Entlastung des Vorstands wurde unter Federführung von Wolfgang Köhler, dem Schatzmeister des Sängerbunds Badisch-Franken, einstimmig erteilt. Dirigent Josef Stahl ging in seinem Rück- und Ausblick sowohl auf die absolvierten wie auch die geplanten Auftritte und Termine näher ein. „Wir können auf ein sängerisch-musikalisch erfolgreiches Jahr zurückblicken“, so Stahl in seinem Fazit. Nach Dank an Vorstand, Notenwarte und alle Sänger rief der Dirigent zu regelmäßiger Probenteilnahme auf, denn „dort wird der Grundstein gelegt für gute Auftritte“.

Nachdem Vorsitzender Heffele seinerseits Dank an den Dirigenten ausgesprochen hatte, übernahm Stahl die Leitung der Wahlen. Dabei kam es zu folgenden jeweils einstimmigen Ergebnissen:

Vorsitzender Hubert Heffele; 2. Vorsitzender Josef Schmitt; 3. Vorsitzende/Frauenvertreterin Herta Kappes; Schriftführerin Jutta Pisch; Kassenwart Helmut Bachert; Kassenprüfer Herrmann Wörner und Matthias Becker; Pressesprecher Helmut Kern; Stimmführer Inge Scheubert (Sopran), Cäcilie Köpfle (Alt), Josef Schmitt (Tenor), Dietmar Gehrig (Bass); Chronist Alfred Blatz, 1. Fähnrich Wilfried Walter, Notenwart Cäcilie Köpfle, Stellvertreterinnen Gertrud Nultsch und Rita Baumgart (alle wiedergewählt).

Die anschließenden Ehrungen wurden von Hubert Heffele, der kürzlich zum Vizepräsidenten des Sängerbunds badisch-Franken gewählt wurde, durchgeführt (siehe Infobox).

Lob und Anerkennung für die geleistete musikalische und kulturelle Arbeit zollte anschließend Bürgermeister Jürgen Galm in seinen Grußworten. Nach Verweis auf den bereits versendeten Jahres-Terminplan sprach Vorsitzender Heffele nochmals umfassenden Dank an den gesamten Vorstand, Dirigent Josef Stahl und Stellvertreter Ludwig Köpfle sowie alle Sängerinnen und Sänger aus. Nach den Schlussworten des Vorsitzenden und einem weiteren Lied endete der offizielle Part, anschließend folgte noch gemütliches Beisammensein. chha

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018