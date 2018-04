Wichtige Tipps zum Veredeln

Anzeige

Auf einem von Mitglied Gerhard Köpfle zur Verfügung gestellten Jungbaum, der aufgrund minderwertiger Früchte gerodet werden sollte, wurden sämtliche Leitäste entfernt und die verschiedensten Veredlungsmethoden wie Kopulieren, Okulieren, Geißfußpfropfen und anderes erläutert und vorgeführt und verschiedene Edelreiser wie Topaz, Roter Delicious und Schöner vom Gießhübel umveredelt. Wichtig, so Rupp, sei es, dass egal bei welcher Art von Veredlung die jeweiligen Kambiumschichten genau passend aufeinander gebracht werden und dann luftdicht mit Baumwachs verschlossen werden. Auf keinen Fall sollten die Schnittflächen mit der Hand berührt werden.

Intensive Fachgespräche

Viele Fragen wurden gestellt, auf die Klaus Rupp immer eine Antwort hatte. Man verweilte noch lange bei intensiven Fachgesprächen an diesem schönen Sonnentag. Klaus Rupp verteilte die mitgebrachten Edelreiser verschiedenster Sorten, unter anderen auch den „Rote Mond“.

Am nächsten Tag fand dann die vom Verein angesagte Blütenwanderung durch Streuobstbestände statt – wieder mit rund 25 Teilnehmern. Im Gegensatz zur letztjährigen Wanderung stand nun alles in voller Blüte, was wohl jeden Teilnehmer sehr freute. Man besichtigte auch den am Vortag veredelten Apfelbaum sowie die Veredlungsmaßnahme vom letzten Jahr, wo nun die Apfelsorte „Roter Mond“ aufbricht. Die auf der Strecke aufgebaute Obstbar von Josef Schmitt, und Wolfgang Köhler, an der man Proben von Edelwässern und Likören und den von Werner Attinger prämierten Most verkosten konnte, fand guten Anklang. Der Abschluss der Wanderung fand am Bienenstand der Imker statt, wo für das leibliche Wohl gesorgt wurde. H. Müller vermittelte Wissenswertes über Bienen.

