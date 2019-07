Zehnjährige bestand die Aufnahmeprüfung

Osterburken.Ab dem Wintersemester wird Joan Park, Geigenschülerin der Musikschule Bauland, über den Unterricht bei ihrer langjährigen Lehrerin Anja Schlundt hinaus, in der Pre-College Klasse von Professor Herwig Zack an der Hochschule für Musik studieren.

Joan Parks musikalische Ausbildung begann 2015, dar war sie sechs Jahre jung. Ihre Begeisterung für die Violine, ihr Fleiß, Ausdauer und Musikalität konnte man bereits bei unzähligen Veranstaltungen in der Region bestaunen. Bei ihrer allerersten Teilnahme am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 2016 in Heidelberg schaffte sie auf Anhieb einen ersten Preis in Solowertung Violine, dem weitere erste Preise 2018 und 2019 auf Regional- und Landesebene folgten.

Da sich Joan Park schon für eine musikalische Laufbahn entschieden hat, bietet sich ein Vorstudium an einer Musikhochschule an, bei dem künstlerisch außergewöhnlich begabten Kindern und Jugendlichen ab zehn Jahren die Vorbereitung auf ein Musikstudium während ihrer allgemeinbildenden Schulzeit ermöglicht wird.

Die Leiter der Musikschule Bauland, Nikola und István Koppányi, gratulierten Joan Park zur bestandenen Aufnahmeprüfung und wünschen ihr weitere tolle musikalische Erfolge.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019