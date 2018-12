Ziel: „Die Infrastruktur auf einem guten Stand halten“

Osterburken.Die Einbringung des Haushalts für 2019 stand am Dienstag bei der Sitzung des Osterburkener Gemeinderats auf der Tagesordnung.

Bei der Planung handelt es sich laut Bürgermeister Galm um die erste, die nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, kurz NHKR, erfolgte. Der bisherige Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird durch den Ergebnis- und Finanzhaushalt abgelöst.

„In der Praxis werden uns die gleichen Aufgaben begleiten – mit dem Ziel, die Infrastruktur auf einem guten Stand zu halten“, so das Stadtoberhaupt, bevor es Zahlen sprechen ließ: Im Ergebnishaushalt (beinhaltet Erträge und Aufwendungen sowie Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen und interne Leistungsverrechnungen) schlagen die ordentlichen Erträge mit 16 236 590 Euro zu Buche, die ordentlichen Aufwendungen mit 15 162 480 Euro.

Hieraus resultiert laut Galm ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von 1 074 110 Euro (früher die sogenannte Zuführungsrate, „die nur für Investitionen verwendet werden darf“).

Im Finanzhaushalt (umfasst Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) wird mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 15 439 340 Euro und einem Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 13 404 900 Euro gerechnet. „Hieraus resultiert ein veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 2 034 440 Euro.“

Aus Investitionstätigkeiten sind Auszahlungen in Höhe von 8 297 550 Euro („da stecken Haushaltsreste drin“) und Einzahlungen in Höhe von 4 010 700 Euro vorgesehen. Aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen) sind Auszahlungen in Höhe von 162 000 Euro geplant. Somit errechnet sich eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende 2019 in Höhe von 2 414 410 Euro („um diesen Betrag sinkt der Kassenbestand“). Das „Positive“ laut Galm: „Durch den aktuellen Stand an Finanzierungsmitteln wird der Kernhaushalt der Stadt Osterburken im Jahr 2019 ohne Kreditaufnahmen auskommen.“

Die größten Projekte

Zu den größten Projekten im Haushaltsplan 2019 zählt der neue Erschließungsabschnitt im Bereich „Baugebiet Bofsheimer Weg II“, für den 1,6 Millionen Euro eingestellt wurden.

Für den Feuerwehrhausbau sind 500 000 Euro (und weitere Mittel im Finanzplan) vorgesehen. Zurzeit sei der Architektenwettbewerb „am Laufen“, die eigentliche Bautätigkeit werde laut Bürgermeister Galm voraussichtlich nicht vor 2020 starten.

Für die Restabwicklung der Investitionen im Bereich „Neubau der Realschule“ wurden 250 000 Euro vorgesehen, für die energetische Sanierung in der Astrid-Lindgren-Schule 325 000 Euro.

Für ein Dorfentwicklungsprojekt in Bofsheim sind 395 000 Euro an restlichen Kosten eingeplant. Ein Zuschussbescheid in Höhe von 368 550 Euro liegt zwischenzeitlich vor. Zur Fortführung der Stadtsanierung im Bereich „Altstadt“ in Osterburken sind 550 000 Euro ausgabeseitig und 330 000 € einnahmeseitig vorgesehen.

Neue und zur Abwicklung anstehende Projekte der Flurbereinigung in Schlierstadt sind mit 340 000 Euro berücksichtigt. Ergänzend hierzu sind im Abwasserbereich 190 000 und im Wasserbereich 110 000 Euro notwendig. Für die Außengebietsableitung im Zusammenhang mit dem „Baugebiet Bofsheimer Weg II“ sind für eine erforderliche Querung der Bahntrasse 400 000 Euro vorgesehen. Die Sanierung der Wasserleitung im Kirchweg in Bofsheim wird mit rund 125 000 Euro eingeplant. Die Kosten für den zugehörigen Straßenbau liegen bei 250 000 Euro. Die Endabwicklung der Straßenbaumaßnahme im Bereich „Krummenäcker“ ist mit 100 000 Euro sowie 200 000 Euro für weitere Straßenerneuerungen vorgesehen.

Keine neue Verschuldung

2018 war keine Kreditaufnahme vorgesehen, so dass ausschließlich getilgt werden konnte. Der Schuldenstand wird zum 31. Dezember 2018 bei 2 321 425 Euro liegen. Da auch für 2019 keine neue Verschuldung vorgesehen ist, wird davon ausgegangen, dass der Schuldenstand zum Jahresende 2019 bei 2 159 425 Euro liegt. Das entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 331,15 Euro (Rechnungsabschluss 2017: 381,03 Euro). mem

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018