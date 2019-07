Ziel ist, erst gar nicht mit dem Rauchen anzufangen

Mosbach.Spannung lag bei der Abschlussveranstaltung des 22. Wettbewerbs für rauchfreie Schulklassen „Be smart – Don’t start“ im Foyer des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis in der Luft. „Glücksfee“ Max vom Mosbacher Nicolaus-Kistner-Gymnasium zog aus den 13 Klassen des Neckar-Odenwald-Kreises, die erfolgreich am bundesweiten Wettbewerb teilgenommen hatten, die drei Gewinner der vom Landratsamt und dem Kooperationspartner AOK ausgelobten Preise.

Großer Jubel in Walldürn

Großer Jubel herrschte dann bei den Mädchen und Jungen der 8. Klasse der Auerberg-Werkrealschule aus Walldürn, die den Hauptpreis erhielten. Die gesamte Klasse fährt zu einem Übernachtungscamp auf dem Gelände der TSG Hoffenheim, wie Susanne Engelhardt, Leiterin des AOK-Kundencenters in Mosbach erläuterte. Die Krankenkasse hatte den ersten Preis gestiftet.

Die Prävention beim Thema Rauchen sei „sehr, sehr wichtig“, meinte Engelhardt in ihrer kurzen Ansprache. „Ein halbes Jahr rauchfrei ist gut, aber gar nicht erst anfangen ist noch besser“, gab sie den Schülern mit auf den Weg. Zudem freute sie sich, dass das Landratsamt das Engagement der Schulklassen abseits des Bundeswettbewerbs würdige und im Kreis Preise auslobe. „Toll aber auch, dass ihr alle mitgemacht habt“, meinte sie an die Schüler gewandt, die teilweise schon mehrfach am Wettbewerb teilnahmen.

Der zweite und dritte Preis ging an das Ganztagesgymnasium Osterburken. Die Klasse 7 c erhielt 150 Euro, die Klasse 7 b 100 Euro als Zuschuss zur Klassenkasse. In jeder Hinsicht als Gewinner fühlen konnten sich aber alle teilnehmenden Schüler. Sie haben nicht nur ein halbes Jahr lang jeder Zigarette den Rücken gekehrt und damit etwas für ihre Gesundheit getan, sondern auch die 50 Euro für die Klassenkasse gewonnen, die alle erfolgreich teilnehmenden Klassen neben der Urkunde erhalten. Das Landratsamt würdigt mit dieser kreisweiten Preisverleihung das Engagement der Schüler und möchte „die Motivation hochhalten“, erklärte die Suchtkoordinatorin des Kreises Angelika Bronner-Blatz. Sie freute sich, dass die Präventionsveranstaltung im Neckar-Odenwald-Kreis bereits „eine große Tradition“ hat und immer besser angenommen wird.

17 Klassen machten mit

In diesem Jahr haben 17 Klassen in der Region teilgenommen, von denen 13 rauchfrei blieben. Damit liegt die kreisweite Erfolgsquote bei 76,47 Prozent und um fünf Prozentpunkte höher als im vergangenen Jahr (2018: 71,4 Prozent). Der landes- und bundesweiten Durchschnitt liegt bei 79,89 Prozent. An die Mädchen und Jungen gewandt fügte Bronner-Blatz hinzu: „Ihr könnt stolz auf euch sein, dass ihr euch ein halbes Jahr rauchfrei gehalten habt.“

Wettbewerb wird gefördert

Der Wettbewerb zum Nichtrauchen, wird durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die deutsche Krebshilfe und die AOK sowie durch weitere öffentliche und private Institutionen gefördert und richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse. Er ist die größte schulische Maßnahme der Tabaktprävention in Deutschland.

In den teilnehmenden Klassen müssen 90 Prozent der Mädchen und Jungen „Nein“ zu Zigaretten, E-Zigaretten, Shishas, E-Shishas, Tabak und jede weitere Form von Nikotin sagen. „Ob jemand geraucht hat, wird alle vier Wochen abgefragt“, erzählte Lehrer Jörg Singer, der bereits seit vier Jahren die teilnehmenden Klassen der Auerberg-Werkrealschule betreut. Natürlich könnten die Jugendlichen lügen. „Aber wenn jemand geraucht hat, merkt man das als Lehrer. Dann geht der Blick weg oder man riecht es.“ Zehn Prozent einer Klasse dürfen theoretisch rauchen.

Thema gelassen gesehen

„Aber selbst, wenn einer raucht, habe ich noch 24 Nichtraucher“, sieht Singer im Wettbewerb einen Erfolg. Lehrerin Tina Eck, ebenfalls von der Auerbergschule, kennt auch die Selbstkontrolle untereinander. „Die sind sehr dahinter her, dass keiner von ihnen raucht.“ Die Schüler selbst sahen das Thema Rauchen gelassen. „Wir haben alle vorher nicht geraucht“, erklärt Vanessa aus der Gewinnerklasse. „Da war es nicht so schwer.“ Auch seien sie nie in schwierige Situationen, beispielsweise auf einer Party oder so, gekommen. „Ich finde den Wettbewerb aber mega cool“, meinte Manal und spricht damit Klassensprecher Kemal aus dem Herzen, der noch immer einen Freudentanz aufführte, dass die Klasse, die bereits zum dritten Mal am Wettbewerb teilnimmt, „unter ihm den ersten Preis gewonnen hat“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019