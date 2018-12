Zukunftswerkstatt in Aussicht gestellt

Osterburken.„Wir bewegen was!“: Unter diesem Motto fand im Juli 2013 in der Römerstadt ein Workshop statt, an dem zahlreiche Osterburkener teilgenommen haben. Themen waren unter anderem Mobilität (Fahrdienste, Bürgerbus) und Nachbarschaftshilfe.

Dank des Einsatzes von Ehrenamtlichen ist zum Jahresende 2013 die „Bürgerhilfe Osterburken (BHO) Miteinander-Füreinander“ mit mobilen Fahrdiensten gestartet. „Das Angebot wird von vielen Osterburkenern genutzt“, so Bürgermeister Jürgen Galm in der jüngsten Sitzung des Osterburkener Gemeinderats am Dienstagabend.

Da die Erweiterung des bürgerschaftlichen Engagements auf weitere Themenfelder seither immer wieder Thema gewesen sei (Stichwort „Mehrgenerationentreff“) wurden die Mitglieder des Gemeinderats im Oktober über ein Angebot des Diakonischen Werks für die Prozessmoderation einer Zukunftswerkstatt unterrichtet und gebeten, in den Fraktionen darüber zu beraten. Auf der Basis einer Fördermöglichkeit des Landes („gut beraten“) beinhaltet das Angebot zur Moderation einer Zukunftswerkstatt neben der Besprechung mit Initiatoren ein Treffen mit Ehrenamtlichen, eine Zukunftswerkstatt mit aktiver Beteiligung der Bürger sowie die Präsentation der Ergebnisse.

Das Diakonische Werk würde die Tätigkeit an einen externen Berater übertragen. mem

