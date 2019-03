„Zustand der Leitungen sehr schlecht“

Osterburken.Neun Punkte umfasste die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Osterburkener Gemeinderates am Montag unter Vorsitz von Bürgermeister Jürgen Galm. Das Interesse der Bürger war nicht sehr groß, nur drei interessierte Vertreter der Feuerwehr waren anwesend.

Das Gremium vergab den Planungsauftrag für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses an das Büro „OHO Architekten“ (Stuttgart) sowie die Ingenieurleistungen für die geplante Erneuerung der Wasserversorgung in Bofsheim an das Büro Walter und Partner (Adelsheim).

Nach der Begrüßung gab Bürgermeister Galm die in nicht-öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt. Keine Wortmeldungen gab es beim Punkt „Fragestunde“.

Dann war der Bau des Feuerwehrgerätehauses Thema. Das Stadtoberhaupt erinnerte an die Sitzung des Preisgerichtes am 15. Februar (die FN berichteten), bei der insgesamt vier Preise vergeben wurden. Das Büro „OHO Architekten“ aus Stuttgart wurde einstimmig mit dem ersten Preis bedacht.

Das Preisgericht hatte dem Gemeinderat empfohlen, den Wettbewerbssieger, dessen Entwurf „sowohl in funktionaler als auch gestalterischer Hinsicht überzeugte“, mit den weiteren Planungen zu beauftragen.

Nach den Wettbewerbsrichtlinien sind jedoch mit den vier Preisträgern Vergabegespräche zu führen. Die Architektenbüros, die auf den Rängen 2 bis 4 „gelandet“ waren, haben die Teilnahme aber abgesagt. Das Vergabegespräch mit „OHO Architekten“ fand am 21. März statt. Nach kurzer Aussprache stimmte der Gemeinderat der Vergabe des Planungsauftrages an das Büro einstimmig zu. Die Verwaltung wurde zudem ermächtigt, die notwendigen Verträge abzuschließen.

Erneuerung nötig

Die Stadt beabsichtigt die Erneuerung der zur Versorgung des Kirchwegs im Stadtteil Bofsheim dienenden alten Ortsnetzleitung DN 100. In diesem Bereich kam es in der jüngsten Vergangenheit wegen des sehr schlechten Zustandes des Rohrleitungssystems zu einer Vielzahl von Rohrbrüchen, so der Leiter des Bauamtes, Matthias Steinmacher.

In einem ersten Schritt soll die Wasserleitung von der Waldstraße bis zur Rinschbachstraße auf einer Gesamtlänge von 230 Metern erneuert werden. Zudem sollen die Hauseigentümer angeschrieben und befragt werden, ob sie im Zuge dieser Maßnahme auch die Hausanschlüsse erneuern wollen.

Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 100 000 Euro. Die Verwaltung schlug vor, die Planungsleistungen an das Ingenieurbüro Walter und Partner zu einem Honorar in Höhe von 18 029 Euro zu vergeben. Der Gemeinderat stimmte zu. Mit den Bauarbeiten soll im September begonnen werden.

Neue Pressluftatmer

Weiterer Punkt war die Beschaffung von Pressluftatmern für die Feuer-wehr. Den Sachverhalt für diese benötigte Anschaffung erläuterten sowohl Bürgermeister Galm als auch Stadtkommandant Peter Schmitt. Die Beschaffung wurde beschränkt ausgeschrieben. Das günstigste Angebot kam von der Firma Wilhelm Barth aus Fellbach zum Preis von 16 175 Euro, dem der Gemeinderat einstimmig den Auftrag erteilte.

Nächster Punkt war die geplante „Fairtrade-Stadtkampagne“, an der sich die Stadt zukünftig, wie vom Gemeinderat beschlossen, beteiligen wird. Der Gemeinderat habe die grundsätzliche Bereitschaft gegenüber Vertretern des Weltladens bereits signalisiert.

„Fairtrade“-Town

Es müssen fünf Kriterien erfüllt sein, um „Fairtrade-Town“ zu werden. Nach Erfüllung aller Kriterien und Prüfung durch TransFair Deutschland werde der Titel für zunächst zwei Jahre an die Stadt vergeben. Es liege ein Beschluss der Kommune vor, dass sich die Stadt verpflichte, bei allen Sitzungen der Ausschüsse und des Rates „Fairtrade“-Kaffee sowie ein weiteres Produkt aus fairem Handel anzubieten.

„Die Stadt beabsichtigt, diesen Titel anzustreben“, so Galm. Eine lokale Steuerungsgruppe soll die Aktivitäten in der Stadt koordinieren. Um die Erfüllung der Kriterien wird sich die „Welt-Gruppe“ kümmern.

