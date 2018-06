Zweimal Oberliga-Tennis

Anzeige

Schlierstadt.Beim TC Schlierstadt findet am heute und morgen, Sonntag, zweimal Oberligatennis statt. Am Samstag greifen die „Herren 60“ in der Oberliga ab 14 Uhr gegen den TC BW Bretten zum Schläger. An diesem Spieltag geht es jetzt schon um den Klassenerhalt, denn die „Herren 60“ müssen nun endlich nach drei knappen Niederlagen in Folge einmal einen Sieg landen. Am Sonntag kommt es dann bei den „Herren 30“ zum Gipfeltreffen in der Oberliga. Als Aufsteiger in der Oberliga, steht man nun überraschend mit drei Siegen am Stück am Platz an der Sonne. Die „Herren 30“ empfangen als Tabellenführer den Tabellenzweiten TC Sandhausen. Los geht es um 11 Uhr. Der TC Schlierstadt freut sich an diesem Wochenende auf die Tennisfans aus der Region.