5 wesentliche Tipps beim Gebrauchtwagenkauf. Darauf sollte man achten!

Kommt das alte Auto allmählich in die Jahre und mehren sich die Reparaturkosten, ist es Zeit für einen Wechsel. Gleiches gilt, wenn Nachwuchs ansteht und der Zweisitzer den Lebensumständen nicht mehr gerecht wird. Ein Neuwagen kommt aufgrund des hohen Wertverlustes kurz nach der Anschaffung für viele Verbraucher nicht in Frage. Die Alternative Gebraucht-PKW ist sinnvoll, doch auch hier sind überstürzte Entscheidungen meist schlecht. Fünf Tipps helfen bei der Planung.





1.Das persönliche Budget festlegen

Wie teuer der Gebrauchte sein darf, gehört zu den ersten Fragen, die sich Käufer stellen sollten. Schließlich gibt es auch hier nach oben kaum Grenzen. Ein Luxus-PKW mit wenigen Kilometern kann gut und gerne noch mehr als 50.000 Euro kosten, während ein gebrauchter Kleinwagen mit 7.000 Euro ebenfalls seinen Zweck erfüllen kann. Um herauszufinden, welchen Wagen das persönliche Budget erlaubt, sollten nicht nur Ersparnisse, sondern auch monatliche Kosten geprüft werden. Viele Käufer zahlen meistens ihren Gebrauchten nicht bar, sondern im Rahmen einer Finanzierung.

Der Gebrauchtwagen-Kredit darf in diesem Fall keine Raten mit sich bringen, die das eigene Budget nicht leisten kann. Sonst droht Überschuldung. Zu notieren, wie viel verfügbares Geld pro Monat tatsächlich vorhanden ist, hilft bei der Planung. Auch berücksichtigt werden kann, ob Erspartes für die Anzahlung bereitliegt, denn so lässt sich die Kreditsumme senken. Vor der letztendlichen Aufnahme empfiehlt es sich, einen einfachen Kreditvergleich durchzuführen, denn auch rund um PKW-Finanzierungen können die Konditionen schwanken. Das günstigste Angebot eines vertrauenswürdigen Kreditgebers ist dann die richtige Wahl.

2. Die Größe des Wagens bedenken

Wie bereits erwähnt, ist nicht nur das Alter des bisherigen Autos ein Grund für einen Neukauf. Auch eine Veränderung der Lebensumstände kann die Suche nach einem passenderen PKW nötig machen. Vor dem Kauf lohnt es sich, einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu überlegen, ob das ausgewählte Auto auch in den nächsten Jahren noch angemessen ist. Gibt es noch keine Kinder, steht die Familienplanung jedoch kurz bevor, somit wäre der Wechsel auf einen sportlichen Zweisitzer sicherlich keine sinnvolle Entscheidung. Und möchte man sich ein größeres Haustier, wie zum Beispiel einen großen Hund zulegen wollen, sollte man auch hier auf die Sicherung der Vierbeiner achten und für ausreichend Platz im neuen Gefährt sorgen.

Das neue Auto also muss Platz für all das bieten, was das Leben in der nächsten Zeit mit sich bringt. Natürlich lässt sich nicht jeder Schritt im Voraus planen, es ist jedoch nicht falsch, alle Eventualitäten zu bedenken. Die Größe des Gebrauchten kann beispielsweise auch eine Rolle spielen, wenn ein Umzug in eine Großstadt geplant ist. Mit einem SUV wird die Parkplatzsuche hier zur Tortur, während Klein(st)wagen in jede Lücke passen.

3. Auch auf die Versicherung achten

Ein Gebrauchtwagen bringt selbstverständlich nicht nur monatliche Kreditraten und Kosten für Benzin sowie Steuer mit sich. Auch muss er passend versichert werden. Versicherungsunternehmen jedoch achten nicht nur auf den Wohnort ihrer Versicherungsnehmer, sondern auch auf den jeweiligen Fahrzeugtyp und das Modell. Es gibt Wagen, die grundsätzlich mit einem höheren Unfallrisiko verbunden sind als andere. Über die Entstehung hiermit verbundener Typklassen informiert gdv.de. Wer einen Wagen mit niedriger Typklasse kauft, zahlt folglich geringere Versicherungsbeiträge.

Da auch das persönliche Alter des Fahrers, die Nutzungsgewohnheiten und der Stellplatz eine Rolle spielen und von Versicherern nicht immer gleich stark bewertet werden, ist ein Vergleich auch hier die richtige Wahl. So verteuern auch Autoknacker die Teilkasko-Versicherung mancherorts, was einige Versicherer bereits umsetzen. Und wer sich darüber hinaus damit auseinandersetzt, ob es überhaupt eine Vollkaskoversicherung braucht, oder ob Teilkasko reicht, kann zusätzlich sparen.

4. Kein zu altes Auto kaufen

Ein Blick auf Anzeigenportale für Gebrauchtwagen zeigt, dass alte Autos für überraschend wenig Geld den Eigentümer wechseln können. Hier jedoch besteht die Gefahr, sich vom niedrigen Kaufpreis blenden zu lassen und ein echtes „Groschengrab“ zu erhalten. In vielen Werkstätten sprechen Fachleute davon, dass ein Wagen ab seinem achten Lebensjahr mehr und mehr Reparaturkosten auf den Plan treten lässt. Nicht nur klassische Verschleißteile geben dann den Geist auf, sondern auch wichtigeres wie Motor, Auspuffanlage oder Katalysator. Ein sehr altes Auto zu kaufen, mag im ersten Moment erschwinglich klingen, kann jedoch Kosten nach sich ziehen, die den Kaufpreis binnen kürzester Zeit relativieren. Ärgerlich für alle, die eigentlich sparen wollten.

5. Händler statt Privatverkauf

Wer einen Gebrauchtwagen kaufen will, hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Er kann das Auto von Privat erstehen, oder zu einem Händler gehen. Oftmals liegen die Kaufpreise bei Privat-Angeboten auf niedrigerem Niveau. Die Nachteile eines Privatkaufs aber sollten nicht unter den Tisch fallen, denn vor allem die Gewährleistung können Privatverkäufer ausschließen. Zeigt sich dann schon wenige Monate nach dem Kauf ein größerer Schaden am Auto, stehen Käufer alleine damit da und müssen die Reparatur aus eigener Tasche zahlen.

Bei Händlern aber sieht das anders aus. Ihnen schreibt das Gesetz vor, eine Gewährleistungszeit von rund zwei Jahren einzuräumen, die sich auch vertraglich nicht verkürzen oder ausschließen lässt. Gibt es einen Sachmangel am gebrauchten Wagen, schützt die Gewährleistung den Käufer vor hohen Kosten. Da der Gebrauchtwagenmarkt laut Statistik in 2017 einen Umsatz von knapp 82,1 Milliarden Euro erwirtschaftete, stellt die Gewährleistungspflicht für die wenigsten Händler ein Problem dar.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018