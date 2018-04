Ökostromtarife: Umweltfreundlich und preiswert

© Ramon Ho

Die Energiewende in Deutschland ist in vollem Gange, zunehmend mehr Strom stammt aus regenerativen Quellen. 2017 betrug der Anteil am Bruttostromverbrauch bereits 36,2 %. Zugleich tragen die klimaschädlichen Kohlekraftwerke weiterhin massiv zur Stromerzeugung bei, die Energiewende erfordert noch erhebliche Anstrengungen. Verbraucher können mithelfen, indem sie zu einem Ökostromtarif wechseln. In vielen Fällen sparen sie damit sogar Geld, diese Tarife kosten häufig weniger als der örtliche Grundtarif.

Ökostrom mit Mehrwert vorziehen

Interessierte sollten beachten, dass Ökostrom nicht gleich Ökostrom ist. Alle Anbieter garantieren zwar Strom aus umweltfreundlichen Energiequellen, aber nicht alle gewährleisten eine Forcierung der Energiewende. Einige Unternehmen verkaufen ihren Kunden Strom aus lange existierenden Wasserkraftwerken oder anderen alten Anlagen der erneuerbaren Energien. Der Bezug dieses Stroms führt zu keinerlei zusätzlichem Ausbau und damit zu keinem wachsenden Marktanteil der grünen Energien. Ökologisch bewusste sollten deshalb nach Ökostromtarifen Ausschalten hatten, bei denen ein Teil der Erlöse in neue Anlagen fließt. Das müssen sie nicht umständlich selbst recherchieren, sie können sich an verschiedenen Gütesiegeln orientieren. Zu den bedeutendsten Gütesiegeln gehören das Grüner-Strom-Label und das ok-power-Label.

Mit Ökostromtarifen Geld sparen

Viele Verbraucher verbinden mit Ökostrom hohe Kosten, doch sie irren sich. Im Vergleich zum örtlichen Grundversorger schneiden Ökostromanbieter meist besser ab. Das liegt daran, dass zahlreiche Dienstleister in diesem Bereich bundesweit aktiv sind und zugleich über schlanke Verwaltungsstrukturen verfügen. Sie geben wenig Geld für die Verwaltung aus, diesen Kostenvorteil geben sie an die Kunden weiter. Wollen Verbraucher das Einsparpotenzial vollständig ausschöpfen, empfiehlt sich ein Vergleichsportal. Im ersten Schritt tippen sie dort ihre Postleitzahl und den ungefähren jährlichen Verbrauch ein, damit das Portal die geeigneten Tarife mit den konkreten Kosten anzeigen kann. Bestenfalls grenzen sie die Suche auf Ökostromtarife ein, das ist bei den meisten Portalen möglich. Anschließend erhalten sie eine Liste, sortiert nach den Kosten. Auf einen Blick sehen Nutzer, um wie viel sie die Ausgaben für den Strom reduzieren können.

Konditionen gründlich studieren

Einige Unternehmen locken Kunden mit einem Neukundenbonus. Eine Gutschrift reduziert in der Anfangsphase die Kosten. Damit können sich Verbraucher eine zusätzliche Ersparnis sichern. Sie sollten jedoch aufpassen: Dauerhaft kann ein solcher Vertrag teuer sein. Es lohnt ein Blick auf die Normalpreise eines Versorgers. Aufmerksamkeit verdient auch die Zahlweise. Die meisten etablierten Firmen buchen monatlich einen Abschlag ab und berechnen jährlich die Gesamtkosten. Einzelne Betriebe fordern dagegen eine Vorauszahlung, diese sollten Haushalte meiden. Bei einer Insolvenz sind die Chancen auf eine Rückzahlung gering, dasselbe gilt für eine Kaution. Darüber hinaus interessieren die Mindestvertragslaufzeiten und Kündigungsfristen. Möchten Kunden jederzeit wechseln können, sollten sie einen Vertrag ohne Mindestlaufzeit und mit einer einmonatigen Kündigungsfrist wählen. Ein weiterer Aspekt sind Preisgarantien, bei denen es auf die Dauer ankommt. Interessierte sollten zudem prüfen, ob sich die Garantie auf alle Preisbestandteile bezieht.

Der Wechsel des Stromanbieters: Minimaler Aufwand

Vor dem Wechsel des Stromversorgers muss sich niemand fürchten, er ist schnell erledigt. Verbraucher müssen nur einen neuen Tarif abschließen. Um alles andere kümmert sich der künftige Stromlieferant. Er kontaktiert den bisherigen Anbieter, zum Ende der Kündigungsfrist übernimmt er die Versorgung. Ein Kündigungsschreiben ist nur bei Ausnahmenfällen erforderlich. Eine Kündigung müssen Verbraucher nur senden, wenn sie das Sonderkündigungsrecht wahrnehmen. Werden sie über eine Preiserhöhung informiert, können sie innerhalb von 14 Tagen außerplanmäßig kündigen. Der Vertrag endet dann zum Zeitpunkt der Preiserhöhung, zuvor sollten Kunden einen Stromtarif bei einem anderen Unternehmen vereinbaren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018