Breitbandausbau und Koalitionsvertrag - was erwartet die Digitalnutzer in Deutschland?

Schnelles Internet – vor der Bundestagswahl war dieses Thema immer wieder zu hören. Einige Parteien haben sich den Ausbau der Netzinfrastruktur dick und fett auf die Fahnen geschrieben. Nach der Wahl schien das Thema ganz weit nach hinten zu rutschen, Schließlich hatten die Verhandlungsführer wesentlich schwerwiegende Themen zu klären. Mit der sich andeutenden Koalition zwischen der SPD und der Union – eine Neuauflage der Großen Koalition (GroKo) – stellt sich wieder die Frage: War da nicht noch etwas? Welche Ziele setzt sich die vielleicht schon bald amtierende Regierung für den Ausbau des Breitbandnetzes in Deutschland? An diesem Punkt ist natürlich zu klären, wie weit die Bundesrepublik schon ist, also wie der Ist-Zustand aussieht.

Die Bezeichnung Breitband ist im Übrigen keineswegs so universell, wie es vielleicht im ersten Moment den Eindruck macht. Grundsätzlich wird als Breitbandnetz eine Verbindung zur Datenübertragung verstanden, welche eine bestimmte Übertragungsrate erreicht. Ausgedrückt als Bit/s (gebräuchlicher ist Mbit/s), wird beispielsweise vom Statistischen Bundesamt eine Übertragungsgeschwindigkeit von 2048 kBit/s als Breitband definiert. In den USA müssen laut FCC wenigstens 25 Mbit/s im Downstream erreicht werden.

Breitbandausbau - der aktuelle Stand

Warum ist eine ausgebaute Netzinfrastruktur so wichtig? Diese Frage greift – wenn ausschließlich private Haushalte betrachtet werden – zu kurz. Gerade im Hinblick auf einen zunehmenden Digitalisierungsgrad müssen gewerbliche Nutzer eine mindestens genauso große Rolle spielen. Hier ist der Breitbandausbau teils ein Wettbewerbsvorteil – oder kann zum Nachteil werden.

Beispiel: Ein Konstruktionsbüro muss 1,5 GB an Daten zu einem Kunden nach Frankreich schicken. Über eine ISDN-Leitung würde der Versand mehrere Stunden dauern. In der geschäftlichen Praxis in unmögliches (aber leider immer noch reales) Szenario. Zum Vergleich: Mit einer modernen VDSL-Leitung würde der Versand des kompletten Datenpakets nur wenige Minuten in Anspruch nehmen.

Metropolregionen klar im Vorteil

Der Breitbandausbau ist ein wichtiger Standortfaktor. Damit gewinnt er nicht nur für das einzelne Unternehmen, sondern auch die Kommunen an Bedeutung. Wo Firmen VDSL oder Glasfaser vorfinden, ist auch in Zukunft mit einer ausreichend schnellen Datenverbindung zu rechnen. Damit liegt auch Gemeinden viel an einem entsprechenden Ausbau.

Aber: In der Vergangenheit wurde immer wieder kritisiert, dass gerade der ländliche Raum in diesem Zusammenhang aufs Abstellgleis geschoben wird. Wie realistisch ist diese Form der Kritik?

Aufgrund der schwierigen Definition ist die Bewertung der aktuellen Situation durchaus eine Herausforderung. Bis etwa 6 Mbit/s sieht der Breitbandatlas für Deutschland vielversprechend aus. Bis auf wenige Ausnahmen scheint der Ausbau hier vorangekommen zu sein. Aber: Entscheidet ist der Maßstab. Beispiel Brandenburg: Als Bundesland erreicht die Abdeckung mit 6 Mbit/s mehr als 95 Prozent. Wird die Region direkt um Fehrbellin betrachtet, fallen einige „Flecken“ im Atlas mit einer deutlich geringeren Abdeckung auf.

Deutlich heterogener ist der Eindruck zum Breitbandausbau, wenn eine Übertragungsrate von 16 Mbit/s (oder mehr) betrachtet wird. Hier erreichen generell die Metropolregionen eine bereits sehr hohe Abdeckung mit schnellen Internetanschlüssen. Im Umland nimmt der Ausbau – und damit die Übertragungsrate – sehr schnell drastisch ab.

Diese Erkenntnis lässt sich auch auf ländliche Regionen übertragen. Letztere rangieren meist am unteren Ende der Skala. Besonders gravierend ist die Situation in Bundesländern mit einer relativ scharfen Trennung zwischen Stadt und Land, wie es etwa in Bayern der Fall ist. Weitere betroffene Regionen sind unter anderem:

Mittelsachsen

Teile des Schwalm-Eder-Kreis (Hessen)

die Region Rostock/Schwerin.

Noch deutlicher wird der Bedarf an einem zügigen Netzausbau, wenn Geschwindigkeiten im Bereich über 50 Mbit/s betrachtet werden (VDSL2). Hier hinken viele Regionen den Erwartungen immer noch hinterher – es werden teils weniger als 10 Prozent der Haushalte erreicht.

Diese sehr scharfe Linie in der Breitbandverfügbarkeit zwischen städtischen Regionen und dem Land lässt sich sowohl bei den Anschlüssen für private Haushalte als auch im Zusammenhang mit der Breitbandverfügbarkeit für gewerbliche Nutzer verfolgen. Letzteres ist besonders fatal, weil es die ländlichen Regionen für Unternehmen noch unattraktiver macht.

Welche Probleme ergeben sich?

Eigentlich – so war es zumindest das Ziel – sollte bis 2018 jeder Haushalt die Möglichkeit erhalten, einen Anschluss mit wenigstens 50 Megabit pro Sekunde realisieren zu können. Angesichts des Ausbaus im Breitbandatlas scheint Deutschland von dieser Marke immer noch weit entfernt. Heißt: Entweder ziehen alle Beteiligten an einem Strang, um die Marke bis zum Jahresende noch zu erreichen. Oder der geplante Ausbau platzt. Was macht das Ganze so problematisch?

Ausbau auf dem Land teuer

Eines der Hindernisse ist die Wirtschaftlichkeit. Der Netzausbau ist in erster Linie Sache der Netzbetreiber. Diese agieren (verständlicherweise) als Unternehmen rein nach dem Gewinn-/Wirtschaftlichkeitsprinzip. Damit rutscht der ländliche Raum ganz zwangsläufig in der Liste weiter nach hinten.

Eigentlich – so der Plan – sollen Förderungen in Milliardenhöhe diese Entwicklung auffangen. Gefördert werden soll gerade der Netzausbau auf dem Land, wo seitens der Betreiber kein größeres Interesse am Ausbau besteht. Diese Förderungen sind allerdings wieder an Bedingungen geknüpft. So wird nur Glasfaser gefördert. Netzbetreiber setzen allerdings auf eine Kombination aus Kupfer- und Glasfaserkabel.

Vectoring bremst Ausbau

Die als Vectoring bezeichnete Technik basiert auf folgender Idee: Bis zu den Verteilerkästen wird Glasfaserkabel gelegt. Ab hier geht es zu den Hausanschlüssen mittels Kupferkabel weiter. So lassen sich derzeit VDSL-Geschwindigkeiten realisieren. Kritiker bemängeln, dass hier wieder nur (aus Kostengründen) Flickwerk betrieben wird. Eine alte Technik bis an die Grenze des Machbaren ausreizen hemmt den Fortschritt – so das Argument. Ein weiterer Aspekt betrifft die Tatsache, dass der Ausbau in Form eines Austauschs von Kupfer- zu Glasfaserkabel umfassende Baumaßnahmen erfordert. Hier geeignete technische Umsetzungen zu entwickeln braucht Zeit.

Hintergrund: Für die Verlegung der Kabel gelten in Deutschland spezielle Vorschriften – was den Tiefbau auf den Plan ruft. Dieser verursacht allerdings Kosten und zieht einen gewissen zeitlichen Aufwand nach sich. Letztlich ist es eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, welche zu den aktuellen Problemen führt. Es wurde zu spät gehandelt und die verschiedenen Beteiligten haben am Ende doch nicht am gleichen Strang gezogen.

Was hat der Koalitionsvertrag zu bieten?

Die Koalition aus SPD und Union hat sich im Bereich des Netzausbaus zu einer Tempoverschärfung bekannt – zumindest nach oberflächlicher Lesart. Grundsätzlich bekennen sich die Beteiligten dazu, dass bis zum Jahr 2025 das Gigabit-Netz stehen soll. Aus Sicht von Branchenvertretern ist diese Haltung positiv begrüßt worden. So hat beispielsweise BITKOM das Papier gelobt.

Allerdings wird auch Kritik laut. Denn einige Punkte im Koalitionsvertrag sind eine bittere Pille. Bemängelt wird zum Beispiel, wie der Ausbau finanziert werden soll. Hierzu ist ein Fonds geplant, dessen Mittel sich aus Frequenzversteigerungen speisen sollen. Diese wiederum, so Meinungen der Kritiker, würden allerdings für den Ausbau des Superbreitbandnetzes – basierend auf 5G – fehlen.

Ebenfalls nicht glücklich sind Experten mit Teilen der Formulierung. Haushalte sollen möglichst mit Glasfasernetzen versorgt werden. Diese Formulierung wird als Hintertür gewertet, um dem Kupferkabel und der Vector-Technologie weiterhin eine Daseinsberechtigung zu verschaffen. Bemängelt wird, dass auf diese Weise gerade auf dem Land wieder nur eine zweitklassige Versorgung mit superschnellem Internet möglich ist. Prinzipiell verspricht der Koalitionsvertrag zwar einige deutliche Verbesserungen. Weit genug gehen die geplante Maßnahmen Experten aber trotzdem nicht.

Fazit: Koalition will Gigabit-Netz ausbauen

Nach der Wahl ist vor der Wahl! Diese Aussage ist mit Absicht etwas doppeldeutig formuliert. Beim Thema Breitband hat die alte Bundesregierung vollmundige Versprechen gemacht – muss aber immer noch liefern. Und im neuen Koalitionsvertrag werden ebenfalls wieder neue Fortschritte Richtung schnellem Internet versprochen. Die Regierung will jetzt das Gigabit-Netz bis 2025. Hierzu soll ein Fonds aufgelegt werden. Aber: Ein klares Bekenntnis zum Glasfaserkabel und die absolute Abkehr von Kupferleitungen ist im Vertrag nicht zu finden. Genau hier entzündet sich Kritik an den Vereinbarungen. Bleibt abzuwarten, ob die GroKo diesmal in der Lage ist, den Ausbau zu liefern und Deutschland somit auch digital zukunftsfähig zu machen.