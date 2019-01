Die wichtigsten Elektrowerkzeuge für Heimwerker - gut gerüstet für jede Aufgabe

Ob im eigenen Haus oder einer Wohnung, es gibt immer wieder Aufgaben, die mit dem passenden Elektrowerkzeug schnell und akkurat erledigt sind. Vier verschiedene Elektrowerkzeuge sollten daher in keinem Haushalt fehlen. Welche das sind, zeigt der folgende Beitrag.



Bohrmaschinen - das Standard-Elektrowerkzeug für jeden Haushalt

Ob eine Deckenleuchte sicher aufgehängt werden muss, ein schweres Bild einen sicheren Halt benötigt oder ein schmales Regal an einer Wand gesichert werden soll - eine Bohrmaschine ist für diese und viele andere Aufgaben im Haushalt unverzichtbar. Akkubohrmaschinen sind mobil, flexibel und für alle normalen Bohrarbeiten in Metall, Holz und Kunststoff geeignet. Eine netzgebundene Bohrmaschine mit hoher Leistung und zuschaltbarem Schlagwerk ist zum Bohren in Mauerwerk und Beton die richtige Wahl.

Akkuschrauber - mobil, leistungsstark und feinfühlig

Ein moderner Akkuschrauber mit einem leistungsfähige Lithium-Ionen Akku ist die ideale Ergänzung zu einer Bohrmaschine. Dank einstellbarem Drehmoment können mit diesen Elektrowerkzeugen Schrauben feinfühlig in Möbelteile und andere empfindliche Werkstücke eingeschraubt werden, ohne diese zu beschädigen. Zusammen mit einem hochwertigen Bitsatz gehören Akkuschrauber daher heute zu Grundausstattung für jeden Heimwerker.

Stichsägen - Holz, Kunststoff und Metall präzise sägen

Wer einmal eine Stichsäge benutzt hat, wird sie nicht mehr missen wollen. Die handlichen Maschinen sind vielseitige Werkzeuge für jeden Haushalt. Mit einer Stichsäge und dem passenden Sägeblatt können Metallrohre, Kunststoffplatten, Balken, Bretter und vieles mehr schnell und genau auf das gewünschte Maß gesägt werden. Die Bedienung ist einfach und das Arbeiten mit einer Stichsäge erfordert keine große Erfahrung, um gute Ergebnisse zu erzielen.

Schleifmaschinen - perfekte Oberflächen ohne Mühe

Ob zum Entrosten von Metall oder zum Schleifen von Holz, eine Schleifmaschine gehört seit einigen Jahren ebenfalls zu den unverzichtbaren Elektrowerkzeugen. Mit einem Schwingschleifer sind kleine und mittlere Flächen ohne große Mühe perfekt für einen Anstrich vorbereitet. Exzenterschleifer leisten gute Arbeit, wenn viel geschliffen werden muss. Und Deltaschleifer sind die Spezialisten für kleine Flächen und verwinkelte Werkstücke mit kleinen Ecken.

Wo findet man Elektrowerkzeuge und wie bewahrt man sie richtig auf?

Elektrowerkzeuge sind nicht schwer zu finden. Zwar gibt es mitunter preiswerte Varianten in größeren Discountern und ausgedehnter Second-Hand Markt existiert natürlich auch, doch sollte die erste Anlaufstelle eher der Baumarkt sein. Hellweg führt ein großes Sortiment. Dort wird man zudem fundiert und fachgenau beraten.

Die richtige Lagerung hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensdauer von hochwertigen Elektrowerkzeugen. Im meist mitgelieferten Werkzeugkoffer können die Geräte ordentlich verstaut und bis zum nächsten Einsatz sicher aufbewahrt werden. Der ideale Aufbewahrungsort ist trocken und frostfrei - zum Beispiel der Besenschrank in der Küche. Ein feuchter Keller oder eine klamme, unbeheizte Garage eignen sich nicht für die Lagerung. Insbesondere Geräte mit Akku sollten keinen frostigen Temperaturen ausgesetzt werden. Wenn in der Wohnung kein Platz ist und nur die Lagerung im Keller möglich ist, können die Maschinen in einer passenden Kunststoffbox mit einem dicht schließenden Deckel auch in leicht feuchten Umgebungen sicher aufbewahrt werden.

Winkelschleifer & Handkreissäge

Ein Winkelschleifer und eine Handkreissäge sind zwar nicht unbedingt erforderlich, erweitern die Bearbeitungsmöglichkeiten jedoch erheblich. Mit unterschiedlichen Schleifscheiben ausgestattet eignet sich ein Winkelschleifer perfekt zum Entrosten, Trennen und Schleifen von Metall und Kunststoff. Mit einer guten Handkreissäge sind Wandpaneele, Laminat, lange Bretter, schlanke Balken, Holz- und Kunststoffplatten im Handumdrehen akkurat passend gesägt.