Dritter Europapokal ab 2020 - was steckt hinter der UEFA-Anordnung?

Fußball ist in Deutschland – wie auch vielen anderen Ländern – zum Publikumsmagneten geworden. Neben aktiven Vereinsmitgliedern zieht der Sport Zuschauer in die Stadien und vor den Fernseher. Besonders stark ausgeprägt ist diese Wirkung zu Großereignissen wie der WM oder den Kontinental-Cups. In Europa wird der Fußball von einer weiteren Gruppe an Wettbewerben dominiert – den Klubwettbewerben. Besonders prominent hat sich hier die Champions League in den letzten Jahren positioniert. Begleitet von der Europa League, bieten beide Wettbewerbe Top Klubs die Gelegenheit, sich auch international zu präsentieren.

Die UEFA denkt bereits seit einiger Zeit über Reformen bei den Klubwettbewerben nach. Mittlerweile scheinen die Planungen hierzu relativ konkret zu werden. Entsprechende Hinweise liefern Medienberichte unter anderem des Fußballmagazins ran. Braucht es aber tatsächlich einen neuen Klubwettbewerb? Während die Champions League (CL) in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat, sieht die Situation bei der Europa League doch etwas anders aus. Letztere steht in den Augen vieler im Schatten der CL. Warum also die Bemühungen um ein weiteres Event?

Der neue Wettbewerb - was ist bisher bekannt?

Bisher gibt es offiziell noch keinen dritten Klubwettbewerb auf europäischer Ebene. Allerdings – so der Tenor verschiedener Medienberichte – existieren Planungen zu dessen Einführung. Und wenn diese Überlegungen konkret werden, gibt es schon ab der Spielzeit 2021/2022 den neuen Wettbewerb. Auf europäischer Ebene treten dann 96 Vereine aus den verschiedenen Ligen international gegeneinander an.

Bisher sieht die Verteilung wie folgt aus:

Champions League 32 Klubs Europa League 48 Vereine.

Mit dem neuen Wettbewerb sollen 32 weitere Mannschaften dazukommen. Stellt sich natürlich die Frage, ob es einen solchen Schritt für den Fußball braucht.

Was spricht für den neuen Wettbewerb?

Geht es nach dem UEFA Exekutivkomitee, verfolgt die Ausrichtung eines dritten Wettbewerbs das Ziel, mittleren Vereinen aus den Ligen eine Präsentationsfläche zu bieten. Grundsätzlich wäre es möglich gewesen, die Europa League aufzustocken. Allerdings sehen die Verantwortlichen im Exekutivkomitee hierin nur wenig Sinn.

Inwiefern diese Argumente stichhaltig sind, muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. Eine Rolle wird sicher auch die Frage nach der Vermarktung spielen. Hier geht es letztlich nicht nur ums Geld für die Verbände. Auch Vereine haben so die Chance, ihr „Portemonnaie“ – über Einnahmen aus Fernsehrechten und dem Ticketverkauf – aufzubessern. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ab das Interesse an diesem Wettbewerb den Aufwand am Ende wirklich lohnt?

Wie werden die Mannschaften ausgewählt?

Welche Mannschaften in der CL oder der Europa League 1 und 2 auf dem Rasen stehen, entscheidet sich in Zukunft über die Tabelle. Die ersten vier Teams der Bundesliga werden auch weiterhin international erstklassig spielen.

Reformen sind in der Teilnehmerzahl der Europa League geplant. Hier – an dieser Stelle sind sich die Medienberichte einig – wird es eine deutliche Veränderung bei der Teilnehmerzahl geben. Statt den bisher auflaufenden 48 Mannschaften treten in Zukunft nur noch 32 Teams an. Die gleiche Zahl wird es in dem dritten Wettbewerb geben, für den sich die Teams in Play Offs qualifizieren werden.

Überblick EU Klubwettbewerbe nach der Reform:

Champions League 32 - Klubs Europa League 32 - Vereine Europa League II - 32 Klubs

Eine spezielle Neuerung betrifft die K.o.-Runde. In allen drei Wettbewerben wird es eine Gruppenphase geben. Ist diese abgeschlossen, wird es eine Zwischenrunde geben. In dieser sollen die zwei besten Teams einer Gruppe aus der Europa League 2 gegen den Gruppendritten aus der Europa League spielen. Anschließend geht in der K.o.-Runde mit einem Achtelfinale weiter.

Wie wird ein weiterer Wettbewerb die Vereinslandschaft verändern?

Mit ihren Planungen kommt die UEFA – so zumindest deren Lesart – den kleineren und mittelgroßen Klubs im europäischen Fußball entgegen. Diesen will man eine Projektionsfläche bieten, hat im Gegenzug damit eine neue Vermarktungsmöglichkeit auf internationaler Ebene. Unkritisch bleibt die Betrachtung dieser Entwicklung allerdings nicht. Und zu den Kritikern gehören teils auch Fußballfunktionäre.

So verweist das Magazin sport.de auf Aussagen von DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, der sich sehr deutlich im Hinblick auf die Spielzeiten positioniert hat. Hintergrund: Aktuell spielen die bestehenden Klubwettbewerbe von Dienstag bis Donnerstag. Mit der Ausweitung könnten die Verantwortlichen bei der UEFA auf das Wochenende schielen. Genau hier sehen die nationalen Funktionäre allerdings eine rote Linie.

Permanent englische Wochen

Sofern sich der Spielkalender mit einer dritten Klubmeisterschaft tatsächlich wie befürchtet ausdehnt, geraten auch die Vereine verstärkt unter Druck. Hintergrund: Schon heute ist die Belastung nur durchzuhalten, wenn der Kader Potenzial für Rotationen unter den Spielern bietet.

Wird an Freitagen international gespielt und am Wochenende in der nationalen Liga, dürfte der Druck immens werden. Noch dramatische könnten die Auswirkungen sein, wenn sich die UEFA tatsächlich für Samstags- oder Sonntagsspiele in den Klubwettbewerben entscheidet. Dann müssen sogar die nationalen Verbände den Ligabetrieb umstellen. Für die Spieler selbst ergeben sich damit erhebliche körperliche Belastungen. Und diese wiederum können dazu führen, dass das Verletzungsrisiko spürbar steigt.

Ob sich dieses Problem am Ende wirklich ergibt, bleibt abzuwarten. Einigen Medienberichten zufolge soll der neue Wettbewerb – wie die Europa League – an Donnerstagen spielen.

Champions League und Euro League - warum besteht Reformbedarf?

Was soll die Neuauflage eines dritten Wettbewerbs? Und warum dafür die Europa League schrumpfen? Berechtigte Fragen, welche sich von den verschiedenen Standpunkten aus unterschiedlich beantworten lassen. Grundsätzlich ist der Reformbedarf in der Europa League der Tatsache geschuldet, dass mit 48 Mannschaften der Wettbewerb zu stark aufgebläht wurde.

Viele Fußballfans fokussieren sich auf den Ligabetrieb und die CL. Darunter leidet die Attraktivität der Europa League. Auch, weil hier das im Ausland eher unbekannte Mittelfeld der Ligen kickt. Für die einzelnen Klubs ist das Ganze sicher ein Segen, da sie so einen Teil der UEFA Gelder einkassieren können. Mit dem dritten Wettbewerb würde dieser Effekt noch stärker werden. Allerdings sieht die Entwicklung vom Standpunkt der Fans anders aus.

Reform der Klubwettbewerbe – zu viel Fußball?

Aktuell spiele 80 Mannschaften international, nach der Reform steigt diese Zahl um 16 Klubs. Auf den ersten Blick keine große Änderung. Allerdings sind schon heute Trends erkennbar, die sich mit der geplanten Reform wahrscheinlich verstärken würden.

Interesse schwindet: In den letzten Jahren ist immer wieder – auch von einzelnen Mannschaften – von einem abnehmenden Interesse an den Klubwettbewerben zu hören. Zuschauerzahlen belegen diesen Trend. Gerade in der Europa League bleiben schon jetzt Plätze leer. Mit der Ausweitung besteht die Gefahr, diesen Trend noch mehr zu befeuern – der Sport ist dann in jedem Fall der Leidtragende.

Wenige Vereine dominieren: Mannschaften, die kontinuierlich international unterwegs sind, füllen ihre Kassen. Das Ergebnis ist ein besserer Kader – es kommt zu wenig Abwechslung. Schon jetzt ist etwa in der Gruppenphase der CL zwischen den Spielzeiten oft ein sehr ähnliches Bild zu beobachten.

Fazit: Der dritte Klubwettbewerb kommt

In den letzten Monaten hat der europäische Fußball immer offener und klarer über Reformen gesprochen. Besonders die Europa League steht hier im Fokus. Deren Umfang soll reduziert werden, auf der anderen Seite aber ein weiterer Wettbewerb entstehen. Funktionäre der UEFA versuchen diese Entwicklung schmackhaft zu machen. Allerdings treffen die Pläne nicht überall auf Zustimmung. Angesichts der aktuellen Entwicklung rund um den Fußball geht die Befürchtung um, mit dieser „Überflutung“ dem Sport langfristig Schaden zuzufügen. Für die Klubs wäre das Thema vom finanziellen Aspekt aus betrachtet sicher reizvoll. Allerdings ist tatsächlich fraglich, wie die Fans eine solche Entwicklung annehmen werden. Proteste von Fangruppen wären eine Möglichkeit. Desinteresse – und damit ausbleibender wirtschaftlicher Erfolg – wären eine weitere Variante.