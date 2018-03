Gutes für die Luft

Ein erwachsener, gesunder Mensch atmet pro Minute etwa 12- bis 18-Mal ein. Bei Kindern verdoppelt bzw. verdreifacht sich dieser Wert. In jedem Atemzug liegt etwa ein halber Liter Luft. In Summe „veratmet“ ein gesunder Erwachsener also sechs bis neun Liter Luft. Mit Blick auf diese Zahlen sowie auf die Tatsache, dass ein Mensch zwar ohne Essen und sogar ohne Trinken auskommen kann, nicht aber ohne Luft überleben könnte, zeigt auf, wie wertvoll das Gut „Luft“ ist. Grund genug, sich einmal damit zu beschäftigen, wie dieses wertvolle Gut beschaffen ist und welche Aufbereitungsmaßnahmen möglich sind.

So ist es um unsere Luft bestellt

Luft ist unsichtbar und unfassbar und ebenso so unfassbar wichtig für den Menschen. Manchmal kann man Luft sehen. Manchmal sogar spüren. Luft ist per Definition ein Gas. Als dieses Gas nimmt Luft Raum und Volumen ein. Luft besteht aus vielen kleinen Molekülen. Einige davon sind uns wohl bekannt: der Stickstoff, der Sauerstoff, das Kohlendioxid.

Über die Luftqualität hält das Umweltbundesamt detaillierte Informationen und die folgende Grafik bereit. Dabei zeigt sich: Die Belastung mit PM10 (Feinstaub) und NO2 (Stickstoffoxid) ist im Sinkflug. Am höchsten ist die Konzentration nach wie vor dort, wo sie unmittelbar entsteht. Deswegen liegt die rote Linie, die die Werte der verkehrsnahen Zonen in die Grafik bringt, auch am höchsten. Zum Vergleich: Bei Ozon ist das anders. Die Belastung entsteht dort nicht direkt am Entstehungsherd, sondern in einiger Entfernung.

Die Grafik des Umweltbundesamtes zeigt die Entwicklung der PM10-Werte. Die Tendenz: fallend. Allerdings ist von Entwarnung keine Spur.

Einerseits ist die fallende Kurve der Feinstaub-Belastung ein gutes Zeichen, andererseits jedoch bleibt zu bedenken: Die Grenzwerte (vor allem beim Stickstoffdioxid-Gehalt) liegen häufig noch über den erlaubten Grenzwerten. Wer auf die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation blickt, erkennt, dass auch die Grenzwerte von Feinstaub und Ozon überschritten sind.

Die Luft in unseren eigenen vier Wänden

Die Luft, die den Menschen tagtäglich umgibt, ist in unserer Umwelt zu finden. Doch auch in der Arbeitsumgebung sowie in den eigenen vier Wänden. Um eben dort für eine möglichst reine Luft zu sorgen, die die Vitalität erhält und nicht etwa zum Krankmacher wird, werden in der Praxis meist zwei technische Geräte eingesetzt: Luftentfeuchter und Luftreiniger.

Diese stehen nun im Direktvergleich:

Der Luftentfeuchter

Ein Luftentfeuchter entzieht der Luft die Feuchtigkeit. Die meisten Geräte funktionieren auf Basis des Kondensations-Prinzips: Das Gerät saugt die Luft an, erwärmt sie in diesem Vorgang und kühlt sie schlagartig ab. Das Ergebnis: Kondensat, also Wassertropfen, die im Wasserbehälter landen. Dieser ist im Übrigen nur ein Entscheidungskriterium bei der Wahl des passenden Geräts. Entfeuchtungs-Leistung, Temperatur-Arbeitsbereich, Umwelt-Bilanz, Mobilität sowie der Funktionsumfang sind weitere Vergleichsparameter.

Eine hohe Luftfeuchtigkeit ist dabei nicht per se als negativ zu bewerten. Vielmehr sind die Folgen für das Interieur gefährlich. Herrscht im Raum dauerhaft eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, schlägt sich das direkt in den Räumen nieder. Es droht Schimmelbildung. Ein Richtwert lautet: Eine Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 55 Prozent ist ideal. Liegt die im Raum vorherrschende Luftfeuchtigkeit deutlich und dauerhaft darunter, greift das die Schleimhäute an. Sie trocknen aus. Die darüber bewerkstelligte Immunabwehr des menschlichen Körpers wird geschwächt. Das Infektionsrisiko erhöht sich. Das Pendant, eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, ist hingegen auch nicht besser für den menschlichen Körper. Der Mensch empfindet eine hohe Luftfeuchtigkeit als drückend. Und: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmel.

Der Luftreiniger

Luftreiniger verfolgen einen anderen Ansatz. Ihnen ist nicht etwa daran gelegen, die Luft von der darin befindlichen Feuchtigkeit zu befreien. Luftreiniger helfen vor allem Asthmatikern und Allergikern dabei, wieder durchatmen zu können. Durch die integrierten Filtersysteme halten Luftreiniger nicht nur Staub und Pollen davon ab, rote Augen zu verursachen. Sie reinigen die Luft auch von unangenehmen Gerüchen, von Federstaub, von Feinstaub, von Bakterien, von Allergenen, von Milbenkot und von Pilzsporen.

Die Funktionsweise eines Luftreinigers ist simpel: Die Raumluft wird angesaugt. Dann erfolgt zum ersten Mal eine Filterung der Luft im Vorfilter. Im zweiten Schritt übernimmt der HEPA-Filter die Fein-Filterung. Gerüche filtert der Aktiv-Kohlefilter. Gegen Bakterien wirkt die UV-Bestrahlung. Nach diesem Reinigungsvorgang gibt der Luftreiniger die Luft wieder an den Raum ab.

Häufig wird der Luftreiniger mit einem Luftwäscher gleichgesetzt. Mit Blick auf die Leistungsfähigkeit sind diese Geräte aber sehr unterschiedlich. Der Direktvergleich zeigt: Ein Luftwäscher entfernt Schmutzpartikel aus der Luft, die bis zu zehn Mikrometer groß ist. Der feinste Filter im Luftreiniger hingegen, der HEPA-Filter, schafft sogar Schmutzpartikel in einer Größe von 0,3 Mikrometer. Auch das Funktionsprinzip eines Luftwäschers ist anders. In einer Art Wasserbad werden Schmutzpartikel gebunden. Das Ergebnis ist lediglich grob gereinigte Luft im Raum.

