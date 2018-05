Hobbys für Kinder – was ist gut für die Kleinen?

Eltern heranwachsender Kinder stellen sich häufig die folgenden Fragen: Was ist gut für mein Kind? Wie sollte ich die Freizeit meines Sprösslings gestalten? Wie fördere und wo überfordere ich? Und was interessiert mein Kind überhaupt in dem Maße, das daraus mehr als ein gelegentliches Freizeitprogramm, nämlich ein richtiges Hobby werden kann? Wir stellen hier einige kindergerechte Hobbys vor, haben einige Tipps und klären mit wissenswertem rund um das Thema auf.

Hobby oder einfache Freizeitbeschäftigung?

Als Hobby, wird eine Freizeitbeschäftigung definiert, die regelmäßig und natürlich freiwillig betrieben wird. Was man gerne tut, macht man in aller Regel auch freiwillig immer wieder. Das eingedeutschte Wort „Hobby“ entlehnt sich aus der englischen Bezeichnung „hobby horse“, was so viel wie Steckenpferd bedeutet.

Hier kommt bereits die identitätsstiftende Komponente ins Spiel: Ein Hobby ist etwas, das als individuelles „Steckenpferd“ einer Person bezeichnet werden kann und zum eigenen Selbstbild beiträgt. Etwas, das einem so ans Herz gewachsen ist, das es den eigenen Charakter beschreibt und eine klare persönliche Vorliebe im Vergleich zu anderen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten darstellt.

Hobby als wichtige Hilfe bei der Entwicklung

Deshalb ist die richtige Auswahl eines Hobbys für das Kind gar nicht einmal so trivial. Im besten Falle begleitet es die Tochter oder den Sohn ein Leben lang. Das richtige Hobby ist zudem mehr als bloßes spielen oder ein reiner Zeitvertreib. Es kann Spannungen und Stress abbauen oder Kontakt und Interaktion mit anderen Kindern und Mitmenschen fördern.

Ein Hobby prägt das Selbstbild und kann das Selbstbewusstsein und die Entwicklung von Kindern positiv beeinflussen. Manche Hobbys schulen die Feinmotorik, das musische Gehör, die Konzentration, die Kreativität oder ganz einfach das eigene Wohlbefinden.

Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass ein Hobby sich deutlich von einem Beruf unterscheidet. Der Spaß und nicht der Ehrgeiz sollten im Vordergrund stehen. Die eigenen, vielleicht selbst in der Jugend verpassten Träume, sollten zurückgestellt und darauf geachtet werden, was dem Kind gefällt und guttut.

Hobby als Mittel zur Förderung wichtiger Fähigkeiten

Natürlich sind die Erziehungsberechtigten auch in der Verantwortung. Sie sollten, gerade bei kleinen Kindern, die Freizeitaktivitäten beobachten, steuern und auch fördern. In der Praxis wird zudem manchmal ein freundschaftlicher, aber bestimmter Rat von Nöten sein.

Hin und wieder auch die Aufforderung, „genau jetzt“ beispielsweise Klavier zu üben oder doch ins Fußballtraining zu gehen anstatt weiter dem Fernsehen zu frönen. Das wird beim Sprössling nicht immer gut ankommen. Ohne ein gewisses Maß an Disziplin geht es aber in aller Regel auch nicht. Eltern sollten ihrem Kind dabei helfen, Struktur zu entwickeln, ohne es zu etwas zu drängen und es zu überfordern.

Zahlreiche Möglichkeiten

Klavier spielen, Fußball, basteln, malen oder tanzen. Die Gestaltungsmöglichkeiten in der Freizeit sind vielfältig und alle genannten Aktivitäten sind sicherlich förderlicher, als tagtäglich vor dem Fernseher, der Spielekonsole oder dem Computer zu sitzen. Dennoch werden hier drei Hobbys vorgestellt, die nicht jeder auf dem Zettel hat, welche die Entwicklung eines Kindes bei entsprechender Neigung jedoch fördern können.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass sich sportliche Aktivitäten positiv auf die Motorik von Kindern auswirken. Mannschaftssportarten fördern zudem das „Wir-Gefühl“ und das soziale Verhalten innerhalb einer Gruppe.

Musik stimuliert die emotionalen sowie kognitiven Fähigkeiten des Nachwuchses. Aber nochmals: Kinder sollten nicht überfordert werden. Maximal an zwei Tagen in der Woche sollte ein Grundschulkind nach Ansicht von Psychologen seinem Hobby nachgehen. Alles was darüber hinausgeht, kann zu viel sein. Freizeitstress und eine verplante Kindheit sind kontraproduktiv.

Schwimmen im Verein

Da in Deutschland zunehmend staatliche Bäder geschlossen werden und dadurch auch der Schwimmunterricht an Schulen nicht mehr gesichert ist, können nachweislich immer weniger Kinder in Deutschland schwimmen. Gerade einmal etwas mehr als ein Drittel der fünf- bis sechsjährigen in Deutschland ist in der Lage sich eigenmächtig über Wasser zu halten. Das hat gravierende Folgen. Es häufen sich leider Badeunfälle mit teilweise sogar tödlichem Ausgang.

Nicht nur, weil das Erlernen des Schwimmens eklatant wichtig ist, haben wir es hier aufgeführt. Es schult zudem Koordination, Körpergefühl, Kondition und verursacht im Vergleich zu anderen Sportarten so gut wie keine Verletzungen.

Folgendes sollte ebenfalls bedacht werden: Ein kurzer Schwimmkurs, der nach Beendigung mit dem „Seepferdchen“ belohnt wird, garantiert nicht, dass ein Kind wirklich schwimmen kann. Meistens werden die Kinder hier nur an das Element Wasser gewöhnt, planschen herum und springen vom Beckenrand kurz ins kühle Nass. Richtiges schwimmen muss aber geübt werden. Und wie soll ein Kind das Schwimmen in der Freizeit üben, wenn es das in der Schule nicht, beziehungsweise nicht ausreichend erlernt hat?

Erst mit dem bronzenen Schwimmabzeichen, das mit Erhalt garantiert, dass sich das jeweilige Kind eigenmächtig 15 Minuten über Wasser halten kann, gilt der Nachwuchs als sicherer Schwimmer oder sichere Schwimmerin.

Saxophon spielen

Geht es um musikalische Schulung für Kinder, spricht man in der Regel von Blockflöte und Klavier. Allerdings sind viele Kinder von der Blockflöte schnell genervt und ein Klavier zum Üben hat auch nicht jeder zuhause. Ein Saxophon hingegen lässt viele Möglichkeiten offen. Es ist im Vergleich zum Klavier recht handlich, bietet viele Klangvariationen (Sopran, Alt, Tenor, Bariton) und ist zudem in vielen musikalischen Bereichen zuhause. Ob Pop, Rock´n´Roll, Ska, Blasorchester oder natürlich Jazz.

Das Saxophon prägt diese Stilrichtungen maßgeblich mit. Man ist also später kaum eingeschränkt. Für Kinder gilt es ab neun Jahren als geeignetes Instrument. Zuvor, etwa ab drei Jahren, eignen sich zunächst verschiedene Rhythmusinstrumente für die musikalische Früherziehung, dann im Übergang die Blockflöte. Für einige, denen die Blockflöte zu langweilig wird, ist das Saxophon dann genau das richtige. Das Notenlesen haben Sie dann ebenfalls schon spielerisch erlernt.

Für Kinder ist speziell das Altsaxophon ein geeignetes Einsteigerinstrument. Durch seine spezielle Bauform ist es besonders gut für Anfänger geeignet. Die anderen sind in der Regel noch zu groß, zu schwer oder die Luft der Kinder reicht für die Bedienung einfach nicht aus.

Mitglied bei den Pfadfindern

Die Pfadfinder bieten eine Komponente, die in unserer heutigen Zeit für Kinder leider oft zu kurz kommt: Das Spielen in freier Natur. Gemeinsam mit Gleichaltrigen in der Gruppe Abenteuer erleben oder den respektvollen Umgang mit der Natur erfahren und dabei selbst hautnah Tiere und Pflanzen kennenlernen. Das Pfadfinden vereint sportliche, musikalische als auch gemeinschaftliche Gruppenerlebnisse.

Hier wird der Entdeckergeist geweckt, das soziale Miteinander gelebt und ein Einblick in die Natur offensichtlich, wie ihn viele Stadtkinder nicht mehr kennen. Das gemeinsame Sitzen und Singen am Lagerfeuer nach einem Tag voller Abenteuer bleibt oft ein Leben lang im Gedächtnis. Ab dem Alter von sieben Jahren kann sich jeder Jungen und jedes Mädchen den Pfadfindern anschließen.

Das wichtigste in Kürze:

Es sollte darauf geachtet werden, was das Kind möchte. Der Spaß und die Freiwilligkeit stehen im Vordergrund. Nur so lassen sich Begabungen nachhaltig fördern. Spricht ein Kind länger als drei Monate von einem Hobby, kann davon ausgegangen werden, dass es mehr als eine Eintagsfliege ist und man sich mit den finanziellen Anforderungen beschäftigen sollte.

Kinder, gerade im Grundschulalter, nicht überfordern. Zweimal die Woche ein Hobby auszuüben ist genug.

Nicht mehr als zwei Hobbys: Es gilt Freizeitstress und die bloße Aneinanderreihung von Aktivitäten zu vermeiden. Besser ist es, ein bis zwei richtige Hobbys auszuwählen. Idealerweise (nur bei Neigung des Kindes) jeweils eines aus den Bereichen Sport und Musik.

Die Wahl des Kindes sollte mit Bedacht unterstützt werden. Das für das Kind richtige Hobby kann Selbstbewusstsein und Entwicklung positiv beeinflussen. Feinmotorik, musisches Gehör, Konzentration, Kreativität, Teamfähigkeit und Wohlbefinden sind nur einige positive Aspekte.

Zu Beginn kann ein für die Ausübung benötigtes Sportgerät oder Instrument meist vorerst geliehen werden. Wenn das Kind wirklich längerfristig Freude am neuen Hobby hat, kann man das Gerät oder Instrument immer noch kaufen.

